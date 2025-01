Reina del Carnaval de Barranquilla ataca a James Rodríguez. Su hermana lo defiende

Hace solo un par de semanas los barranquilleros, específicamente los hinchas del Junior soñaban con que el jugador cucuteño James Rodríguez jugara en su equipo. Parecía que todo se daba para que el 10 de la Selección Colombia hiciera parte del equipo de la Arenosa.

Sin embargo la negociación que se daba entre Fuad Char, el empresario, político y máximo accionista del equipo, y el jugador colombiano no se concretaron y a última hora se anunció que Rodríguez comenzaría a jugar en el León de Guanajuato, equipo con el que ya debutó el deportista, justamente este fin de semana.

Hay que anotar que la fallida negociación dejó en el ambiente un mal sabor y los cibernautas barranquilleros acusaron a James de ser grosero con el empresario Char, de 85 años, pues no fue franco con él. Así lo indicó el mismo Fuad, cuando explicó por qué el jugador no estaría en el equipo costeño.

“De venida para la casa, he recibido un comunicado de ellos diciéndome que tienen una propuesta muy superior, casi el doble de lo que nosotros podíamos llegar... Hemos estado conversando y hablando de las cifras, creo que es una indelicadeza de ellos esperar que llegáramos hasta allá, no solamente habérmelo dicho personalmente. Sino, cuando estábamos haciendo las observaciones... Nosotros estábamos muy lejos y no tendría problema si lo hubieran dicho... Debieron haber sido más francos, más abiertos, más serios. De todas maneras, me duele mucho, por toda la expectativa de ustedes, de los periodistas, de la gente, todos entusiasmados porque sentía que estábamos muy cerca. ¡Pensaba!”, indicó Char sobre lo acontecido, generando bastante molestia en sus coterráneos, pues no terminan de entender por qué James no decidió quedarse en el Junior.

Ahora con la apertura oficial del Carnaval de Barranquilla y la tradicional lectura del bando, por parte de la reina de las fiestas, que este año es Tatiana Angulo Fernández de Castro, ha quedado en evidencia que el malestar sigue.

“Esto solo lo logra un equipo legendario, solo mira los jugadores que han vestido tu camiseta, si aquí ha jugado hasta el mismísimo ‘Pibe’ (Valderrama). Tú, tranquilo, papá, que no necesitamos a ningún James Rodríguez”, dijo la soberana de las fiestas, que fue apoyaba por sus paisanos.

“Nada ni nadie, óiganlo bien, nada ni nadie está por encima del Junior”, puntualizó Tatiana.

¿Qué le dijo la hermana de James Rodríguez a la reina del Carnaval de Barranquilla?

Dentro de las reacciones de la publicación que hizo la misma reina en su Instagram con el momento, se destacó la de Juana Valentina Restrepo, hermana de James y quien le reprochó a la reina sus palabras.

“Reina. Para la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene LIBERTAD de elegir dónde trabajar. Uno trabaja donde mejores ofertas le hagan. Me parece extraño que, siendo también persona pública y estando tan expuesta, salgas a hablar de la cual no conoces el trasfondo o cuál fue la realidad de la situación. Antes que barranquillera, eres COLOMBIANA, y gústele a quien le guste, James ha hecho mucho por el país”, escribió Juana.

Algunos de los cibernautas le respondieron a la hermana del jugador, argumentando que la lectura de bando es un acto que siempre tiene humor y no reviste nada trascendental en lo que allí se dice. “Entienda que el carnaval es mamadera de gallo, saboteo, recocha y el bando es así. Deja de sufrir”, le sugirió uno de los usuarios digitales en su respuesta a Juana.

