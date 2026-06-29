Rescatan con vida en Venezuela a Juan Carlos Baena, galán de famosas telenovelas

Los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio enlutaron al vecino país que enfrentan las consecuencias de la peor tragedia natural ocurrida en los últimos 50 años. Dentro de las víctimas se cuentan personalidades del mundo del deporte y del entretenimiento.

Varios cantantes y exreinas de bellezas permanecen desparecidos y otros han sido incluidos en la lista de víctimas fatales. En el caso del actor de telenovelas de 59 años Juan Carlos Baena, quien fue reportado como desaparecido por su familia desde el día de la tragedia, este domingo se confirmó que fue hallado sano y salvo.

Fue su amiga, Silvia Marchelli quien informó que el actor está en perfectas condiciones de salud y agradeció a quienes estuvieron circulando los mensajes para dar con su paradero tras la tragedia.

Juan Carlos Baena regresó a Venezuela por su madre

Baena quien se convirtió en uno de los galanes en la década del 90 y trabajó en producciones como “La pandilla de los 7”, “Morena Clara”, “Como tú, ninguna”, “Llovizna”, “Niña mimada”, “La mujer de mi vida”, “La revancha”, “La niña de mis ojos”, “Amor del bueno”, “Ser bonita no basta”, “Pura pinta”, “Eva Luna“, y “Aurora”, entre otras.

Estuvo un largo tiempo en Miami, donde trabajó en novelas de Telemundo, Alguien te mira”, “RPM Miami” y “Decalogue”. No obstante, según reportan medios locales retorno a su país natal para estar atento a la salud de su madre.

El día de la tragedia Baena se encontraba en Residencias Los Corales en La Guaira, la zona más afectada por los movimientos telúricos.

Otro actor hallado con vida tras lo ocurrido fue Enrique Izquierdo quien fue trasladado en una ambulancia con equipo BiPAP para recibir tratamiento intensivo debido a las graves lesiones que sufrió.

Sin noticias sobre Yorgelis Delgado

Sobre la también actriz y presentadora Yorgelis Delgado, famosa por conducir ‘El Club de los Tigritos’, aún no se sabe nada. La conductora sigue en la lista de desaparecidos desde el miércoles 24, en un momento se mencionó que había fallecido, pero su familia reportó que aún no ha sido hallada por los rescatistas. Sus allegados mantienen la esperanza.

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