Revelan causa de muerte de Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’ y ‘Lilo y Stitch’

Daveigh Chase, la actriz que de niña se hizo famosa interpretando a Samara Morgan en la película ‘El Aro’ y conocida por prestar su voz al personaje de Lilo en la película ‘Lilo & Stitch’ y murió el 17 de junio en Los Ángeles a los 35 años.

Aunque la información inicial arrojó como causa probable una meningitis e infección en la sangre, La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer que la actriz padecía del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Como causa secundaria apuntó a que contribuyó el consumo habitual de múltiples sustancias.

Actriz Daveigh Chase estuvo en situación de calle

El padre de la actriz, John David Schwallier, declaró al periódico The New York Times que su hija había vivido en indigencia y vivía en la calle por temporadas. En este ambiente tuvo problemas como el consumo de drogas desde los 13 años.

Así mismo, mencionó que la familia había perdido contacto con ella desde hacía rato. Por su parte, su novio Roy Hernández, dijo a TMZ que ella había contraído meningitis y presentaba sepsis. Él comenzó a recaudar fondos para despedir a la fallecida actriz.

Posterior a su muerte se ha publicado en varios medios estadounidenses como TMZ que la vida de la joven actriz fue compleja ya que desde muy joven se distanció de su familia, sufrió acoso escolar. “Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”, escribió su pareja sobre ella.

Daveigh Chase estuvo hospitalizada desde comienzos de junio debido a un cuadro de desnutrición.

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y desde muy pequeña comenzó una carrera dentro del entretenimiento que la llevó a convertirse en una figura reconocida en Hollywood.

Estuvo también en en proyectos como “ER”, “Sabrina, la bruja adolescente”.

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