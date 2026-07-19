Revelan cuándo es la boda de Tini y Rodrigo De Paul. Una historia de segundas oportunidades

En distintas apariciones públicas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empezaron a dejar entrever que el casamiento estaba mucho más cerca de lo que se pensaba. Durante una entrevista televisiva de la cadena paraguaya Telefuturo, en el marco de la promoción de su gira Futtura, la cantante fue consultada por un anillo en su dedo anular. Posteriormente, fue interrumpida por una llamada de su novio donde consultaron a Rodrigo sobre el supuesto matrimonio, donde Tini solo dijo: “Nos preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”.

Sin embargo, la argentina respondió con una frase que encendió todas las alarmas: “Puede ser, tenemos muchas ganas de casarnos”.

Por su parte, Rodrigo De Paul aportó otro dato clave al ser preguntado sobre posibles fechas: “Lo único que puedo decir es que yo a fin de año tengo vacaciones”, comentó con complicidad, dejando entender que el enlace aprovecharía el receso de las ligas estadounidenses y que se realizaría en ese período festivo. A esta información se le suma lo dicho por la periodista argentina Pilar Smith, que confesó que tenía detalles de la boda de año como fecha tentativa, invitados y lugar.

Tini y Rodrigo de Paul se casan en diciembre próximo

En el programa LAM, la periodista primero aclaró las fechas y dijo: “Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra”. Luego enfatizó en el día diciendo: “La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”.

Ahora bien, algo que está confirmado es el lugar del matrimonio, que se llevará a cabo en El Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicada en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Este sitio está en inmediaciones a la localidad de Pilar, donde se han casado otras celebridades como Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Jorge Lanata, entre otros.

Invitados de lujo a la boda de Tini y Rodrigo de Paul

Una de los aspectos que más ha causado curiosidad en los internautas es la lista de invitados pues al ser dos figuras reconocidas mundialmente en sus ámbitos, se espera la presencia de grandes personalidades de la música y el deporte. La periodista argentina al contar los detalles del casamiento expreso que “El nivel de invitados: Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi...”.

Para llegar a dar el si la pareja tuvo que pasar por altibajos en su relación donde tuvieron periodos de separación y otras parejas.

El noviazgo comenzó a ser objeto de especulación mediática en 2022, cuando el futbolista ya brillaba como pieza clave de la selección Argentina y la cantante atravesaba una etapa de expansión internacional en su carrera musical. Tras una separación en 2023, diversas crónicas señalan que la pareja se reencontró y se reconcilió en un evento privado en la misma zona de Exaltación de la Cruz donde hoy planean celebrar su boda, convirtiendo ese espacio en escenario simbólico de su historia.

La historia de amor empezó en 2021 con intercambios por Instagram, cuando Tini ya había terminado su relación con Sebastián Yatra y De Paul se acababa de separar de Camila Homs, madre de sus hijos.

“Empezó todo por Instagram porque tenían amigos en común”, relató la periodista Yanina Latorre en el programa LAM, al explicar cómo el primer contacto virtual dio paso a encuentros en Madrid y Buenos Aires, viajes compartidos y la famosa escapada a Ibiza que terminó de confirmar el romance ante la prensa.

La relación se oficializó en 2022 y, durante casi dos años, ellos mismos definieron su vínculo como intenso donde se acompañaban mutuamente e hicieron parte de grandes momentos de sus carreras como la victoria de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial del 2022 y múltiples conciertos y procesos artísticos de la cantante. Sin embargo, estas apretadas agendas sumadas a la presión mediática y a conflictos derivados de la separación de De Paul, fueron señaladas como parte de las razones de la ruptura.

En agosto de 2023, ambos publicaron un comunicado conjunto en redes sociales: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación”, escribió Tini, mensaje que De Paul replicó, marcando el cierre de esa primera etapa.Tras la separación, siguieron caminos distintos donde ella se concentró en giras por Europa y Norteamérica y él en su carrera en clubes europeos, mientras la prensa hablaba de nuevas compañías y posibles romances para ambos. No fue hasta el verano de 2025 que los rumores de reconciliación ganaron fuerza, primero con fotos por separado en vacaciones en un mismo lugar y luego con apariciones compartidas en eventos privados, se produjo el reencuentro definitivo.

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