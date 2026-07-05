Revelan cuánto cuesta el bolso que la esposa de Luis Díaz llevó al Colombia vs. Ghana

La presencia de Gera Ponce en las tribunas del Mundial 2026 no ha pasado desapercibida. La esposa de Luis Díaz ha acompañado al delantero de la selección Colombia en cada uno de los partidos del torneo y, además del apoyo constante al futbolista, sus apariciones han despertado interés entre los aficionados por los atuendos y accesorios que luce en cada compromiso.

Su más reciente aparición se dio durante el partido de dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana, disputado en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, Estados Unidos. Allí, mientras alentaba al equipo nacional, un bolso de lujo que llevaba comenzó a llamar la atención en redes sociales, donde usuarios y expertos en moda identificaron el modelo y difundieron el elevado precio que tendría.

¿Cuánto vale el bolso que la esposa de Luis Díaz usó en el partido contra Ghana?

De acuerdo con la página web de la marca, el accesorio corresponde a un bolso de la firma francesa Chanel, cuyo valor supera los 26 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, el precio no es fijo. Al tratarse de un producto de lujo, su costo puede variar dependiendo de factores como la referencia exacta, el material de fabricación, el año de producción, la disponibilidad en el mercado e incluso si se adquiere nuevo o de segunda mano.

La conversación alrededor del bolso también llevó a que se conocieran otros accesorios de alta gama que hacen parte de la colección de Gera Ponce. Entre ellos figura un Hermès Kelly en tonos negro y azul, cuyo valor ha sido estimado en cerca de 123 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en una de las piezas más costosas asociadas a su guardarropa.

Asimismo, se le han identificado otros modelos exclusivos, como un Mini Lady Dior, con un precio cercano a los 5.500 dólares —más de 21 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio—, además de diseños de Bottega Veneta, valorados alrededor de 18 millones de pesos, y otros bolsos de marcas como Louis Vuitton y la propia Chanel.

Hasta el momento, la esposa del futbolista Luis Díaz no se ha pronunciado sobre el valor de los accesorios ni ha confirmado las referencias exactas de cada uno. Las cifras que circulan corresponden a estimaciones realizadas por expertos en moda y medios especializados, tomando como base modelos similares comercializados por las casas de lujo y el comportamiento de estos productos en el mercado secundario.

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