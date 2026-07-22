Revelan nuevos detalles de la muerte del hijo de Aylín Mujica: “No lo sabía”

El pasado jueves 16 de julio, Aylín Mujica, una reconocida actriz cubana que reside en Miami, recibió la noticia de la muerte de Mauro Menéndez, su hijo mayor, quien nació fruto de su primer matrimonio con Osamu Menéndez. La artista se encontraba en Colombia en las grabaciones de TopChef VIP para Telemundo. De acuerdo con las primeras declaraciones, el joven de 31 años tenía neumonía y su estado de salud se complicó tras viajar a Barbados a un partido de béisbol.

¿Qué se sabe de la muerte del hijo de Aylín Mujica?

Tras casi ocho días de lo ocurrido, Jessica Carrillo, presentadora del programa Al rojo vivo de Telemundo, reveló nuevos detalles: “Nos cuentan que estuvo haciendo deporte, se le dificultó mucho la respiración y luego lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica, pero tristemente falleció”.

De igual manera, Francisco Mujica, padre de Aylín y abuelo de Mauro, también explicó que, efectivamente, la salud de su nieto empeoró tras su viaje: “No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos cinco días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados".

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Pese a que el DJ buscó ayuda médica, murió ese jueves. Minutos antes, al parecer, habría tenido una videollamada con su mamá, quien presenció su difícil estado de salud: “Desafortunadamente, se le presentaron dos infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”, agregó el abuelo, quien, además, no dudó en recordarlo resaltando sus virtudes: “Mauro era un nieto maravilloso, dedicado a su trabajo, con muchas ideas, con un carácter increíble, siempre alegre. Era muy cariñoso, bromista".

Sobre la actriz, dijo: “Tengo fe en que va a salir adelante. Es una mujer de mucho carácter, tiene gran entereza ante la vida. Me costó trabajo hablar con ella, yo no tenía fuerza”.

¿Qué dijo Aylín Mujica tras la muerte de su hijo mayor?

A través de sus redes sociales, la actriz de 51 años le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito tras su inesperada partida. “Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de condolencias: “No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso Le pido a Dios que te dé la fortaleza para atravesar este momento tan difícil te abrazo el alma”, “que Dios te llene con su luz y amor”, “no me quiero ni imaginar el dolor tan grande que sientes amiga y compañera de batallas. Le pido a Dios que te de la fuerza y la tranquilidad que necesitas para encontrar la paz”.