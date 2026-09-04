Revelan una de las últimas conversaciones de Yeison Jiménez con su mánager

El próximo jueves, Yeison Jiménez cumple ocho meses de fallecido. El artista de música popular murió el 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas de su equipo, entre ellas, Jefferson Osorio, quien se desempeñó como su mánager. Durante estos meses, sus familiares, amigos y seguidores lo han recordado a través de videos y fotos en las redes sociales.

Video de Yeison Jiménez con su mánager Jefferson Osorio

En las últimas horas, se viralizó un video del intérprete de Mala de profesión donde aparece dentro de una camioneta junto a Osorio teniendo una conversación que hoy cobra un significado muy especial.

En las imágenes se observa al cantante manejando el vehículo. En el puesto del copiloto iba su mánager. Mientras tanto, a manera de broma, Jiménez le reclama a Osorio que se encendió el testigo de la gasolina, lo que indicaba que el carro se estaba quedando sin combustible: “Negro, yo le voy a decir una cosa. Perdóneme porque yo no soy un ‘man sapo’. Yo tengo un problema, yo hablo siempre lo que es”, comenzó diciéndole.

Enseguida, dijo: “Está bien que usted se ahorre los viáticos, pero Jefferson, a esto hay que echarle gasolina. ¿Usted se imagina yo manejando y bajándome a empujar un carro de estos?”.

“¿Por qué cree que lo puse a manejar?”, le contestó Jefferson.

La escena, grabada desde los puestos de atrás de la camioneta, conmovió a los internautas, pues evidencia la complicidad y la amistad que tenían los dos.

La conversación continuó entre risas.

- “Miren eso. Jefferson, está bien que los viáticos no se los gaste. Le doy viáticos para cada concierto y los pide mensual. Prefiere no comer en el mes para ahorrar, pero Jefferson la gasolina sí toca. Y perdóneme, porque es su problema si no come, pero por lo menos gasolina hay que comprarla. A mí me da risa, pero yo creo que me da miedo de pronto por ahí quedarme. Imagínese nosotros por ahí varados, sin gasolina”, dijo el artista, quien tenía 34 años.

“¿Qué toca hacer? Empujar”, dijo Jefferson.

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-“Me bajo, cojo un taxi tranquilo y le digo: ‘Jeffer, vaya tranquilo en su carro’. Yo creo que usted desde que compró este carro no lo ha tanqueado”, agregó Jiménez.

“Déjeme aquí y yo me voy caminando, pero sí toca que lo tanquee”, le contestó Osorio.

-“Yo soy tan fino, que yo le tanqueo el carro, no se preocupe”, repoespondió Yeison. Luego, aparece el cantante con un dinero en sus manos, diciendo: “Mire los 150 mil pesos que me dio para tanquear”.

El cantante le devuelve el dinero y le dice entre risas: “Tome para que no se vaya a quedar pelado... Será que no se enferma este carro donde le echemos 150 mil”.

La escena termina con Jefferson bajándose del carro y diciéndole con humor: “Es mejor echarle de a 30 mil porque yo lo tengo enseñado a eso”.

Los internautas dejaron sus comentarios, expresando lo conmovidos que estaban: “esa risa de YJ es inolvidable”, “sigue siendo ejemplar aun no estando en vida”, “cuánta falta haces”, “ese Yeison era muy charro”, “se murieron los dos, siempre con sus chistes. Dios no los separó”.