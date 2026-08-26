Reykon reveló la razón por la que estuvo hospitalizado: “Qué susto me dio”

Hace cinco días, el cantante antioqueño Andrés Felipe Robledo Londoño, mejor conocido como Reykon, preocupó a sus seguidores al publicar una serie de imágenes desde el hospital. Aunque en un inicio no dio detalles de lo que le pasó, sí aseguró que estaba pasando por “momentos no muy buenos”.

¿Qué le pasó a Reykon?

En su cuenta de Instagram, donde tiene 6,8 millones de seguidores, el intérprete de Tu cuerpo me llama aseguró que tuvo que someterse a un delicado procedimiento quirúrgico: “Cirugía en la columna. Eso era lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que me pasó, para los que me tuvieron en sus oraciones, gracias. No voy a negar que qué susto me dio”.

En ese video, que cuenta con más de 47 mil likes, también expresó los miedos que sintió: “Dicen cirugía de columna y usted sabe lo que se le viene a la mente. La verdad fue algo que no estuvo como tan fácil, no estuvo como tan difícil. Todo gracias a mi Dios salió muy bien, entonces estoy aquí nuevamente de pie contándoles lo que pasó, listo para trabajar, para comernos el mundo entero”.

Aunque no explicó los motivos por los que tuvo que pasar por el quirófano, sí dijo que era un procedimiento necesario: “No fue como que yo decidí operarme o no. Me tenía que operar, pero una de las motivaciones era ponerme a tope para estar ‘melo’ para todos ustedes. Todo esto continúa. Seguimos por acá en el camino de la vida hermosa. Los quiero muchísimo”.

El artista ha recibido mensajes de sus seguidores, quienes le han deseado una pronta recuperación: “una pausa para organizar la carrocería y a seguirle metiendo”, “gracias a Dios todo te salió muy bien y con ayuda de él te vas a seguir mejorando”, “Dios lo bendiga mi negro, vamos para arriba, primero la salud”, “a veces hay que hacer una pequeña pausa por nuestra salud. Pronta recuperación”, “tu fans club te necesita más que nunca, recupérate pronto”, “que Dios te acompañe en tu recuperación”, “mente y cuerpo fuerte y siempre de la mano de Dios”.

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¿Por qué Reykon dejó de cantar durante un tiempo?

El cantante colombiano compartió que, en el 2018, en un momento de intensa carga laboral y la presión de hacer despegar su carrera, sufrió un gran desgaste vocal que le causó una hemorragia en la garganta. La situación fue tan crítica que tuvo que someterse a una cirugía en las cuerdas vocales y estuvo varios meses en reposo. Durante ese tiempo, incluso llegó a perder por completo la voz y se cuestionó si alguna vez podría volver a cantar.

La salud no fue el único motivo. Reykon también hizo una pausa para poder pasar más tiempo con su hija, ya que se dio cuenta de que el avance de su carrera lo había distanciado de ella. Como él mismo comentó, ser padre fue uno de los aspectos que lo impulsó a reconsiderar sus prioridades.