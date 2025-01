Rihanna decepcionó con su voz en pleno karaoke. Le llovieron críticas por su presentación

Rihanna, la icónica cantante de Barbados, sorprendió a su comunidad de fanáticos con una inesperada aparición en el evento ‘Girls Love Karaoke’, en Nueva York, pero no precisamente por su talento vocal.

La artista, que no ha lanzado un álbum desde 2016, interpretó algunos de sus éxitos, como Needed me y Sex with me. Sin embargo, su actuación dejó mucho que desear y las críticas no se hicieron esperar.

Así fue la presentación de Rihanna en el ‘Girls Love Karaoke’

Aunque el público no la esperaba, la artista de 36 años llegó por sorpresa en plena víspera de Año Nuevo. No obstante, lo que prometía ser un show de ensueño resultó convertido en una inesperada sorpresa por su forma de cantar.

Y es que, lejos de la imponente voz que la convirtió en toda una estrella de la música, Rihanna se mostró desafinada en varios momentos y todo quedó registrado en videos que se hicieron virales a través de redes sociales. Algunos usuarios se preguntaron si la actuación era una broma o incluso un intento de evitar que le pidieran nueva música.

”No puedo creerlo, ¿es realmente Rihanna?”, “simplemente desastrosa”, “ahora entiendo por qué no ha vuelto a estrenar música”, “el micrófono estaba sangrando” y “la cara del público al escucharla es algo que no voy a poder olvidar jamás”, fueron algunos de los comentarios que suscitó uno de los videos que registró el momento.

Rihanna singing in a nightclub



I’m speechless… not them saying “yeah” 😭 she sounds terrible pic.twitter.com/58Vkrou4ec — Cowboy Carter stan (@CC_superstar10) December 30, 2024

La sequía musical de Rihanna

La reina indiscutible de Barbados y una de las artistas más importantes del siglo XXI, lleva ocho largos años sin estrenar un álbum de estudio. Su último trabajo, titulado Anti, vio la luz en enero de 2016 y desde entonces, sus fans se preguntan cuándo volverá a deleitarlos con nueva música.

La sequía musical de Rihanna ha generado una mezcla de impaciencia y resignación entre sus seguidores. Mientras algunos se aferran a la esperanza de un pronto regreso, otros parecen haber aceptado que la música ha quedado relegada a un segundo plano en la vida de la artista.

A pesar de la larga espera, Rihanna ha dado algunas señales de que no ha abandonado la música por completo. En 2023, participó en la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever con la canción Lift me up, que recibió una nominación al Oscar. Además, ha declarado en varias entrevistas que se encuentra trabajando en un nuevo álbum, aunque no hay fechas de lanzamiento.