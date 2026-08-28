Robinson Díaz y el equipo colombiano del que dejó de ser hincha: “Para sufrir, mejor no”

Lejos de las pantallas y de todo lo relacionado con su profesión como actor, Robinson Díaz se convirtió recientemente en tema de conversación por cuenta de una confesión que hizo sobre un equipo de fútbol colombiano. El intérprete habló de su relación con el fútbol y de la decisión que tomó después de varios años de seguir a un club.

El actor, reconocido por el público colombiano por producciones como ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Vecinos’ y ‘La Saga, negocio de familia’, contó que durante un tiempo siguió a uno de los equipos tradicionales del país, pero decidió dejar de ser hincha porque vivir los partidos le generaba demasiado sufrimiento. La revelación la hizo durante una entrevista para ‘Bankeados’, programa de AS Colombia.

El club del que Robinson Díaz era hincha

Durante la conversación, Díaz fue consultado por el equipo colombiano del que había sido seguidor. Su respuesta fue directa: “En principio fui de Medellín”. De esta manera, el actor confirmó que durante una etapa de su vida apoyó al Deportivo Independiente Medellín, aunque actualmente ya no se identifica como hincha del conjunto antioqueño.

La razón, según explicó entre risas, estuvo relacionada con las emociones que le producía acompañar al equipo. Para Robinson Díaz, seguir los partidos terminó convirtiéndose en una experiencia demasiado angustiante, por lo que prefirió tomar distancia del fútbol de clubes.

“Para sufrir, mejor no. Mejor veo los partidos de la Selección y ya, hermano”, afirmó el actor durante la entrevista. Luego describió de una manera particular lo que significaba para él vivir los encuentros del equipo: “Es que es una sufridera, una apretadera de nalga muy brava”.

La declaración rápidamente llamó la atención por la manera en que Díaz resumió su experiencia como aficionado. Aunque en el pasado acompañó al Medellín, ahora prefiere seguir los partidos de la Selección Colombia, con la que mantiene su interés por el fútbol sin asumir las mismas preocupaciones que, según sus palabras, le generaba su antiguo equipo.

Fotografía por: Tomás Osorio

En la entrevista con ‘Bankeados’, además, recordó algunas experiencias relacionadas con la Selección Colombia. El actor habló de la manera en que vivió el ambiente futbolero cuando estuvo en México y destacó la presencia de aficionados colombianos durante los partidos.

Así, más allá de su carrera en televisión y cine, Robinson Díaz volvió a llamar la atención por una faceta personal: su relación con el fútbol y, en particular, por la decisión de dejar de seguir como hincha al equipo que alguna vez apoyó debido a lo que él mismo definió como una verdadera “sufridera”.

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