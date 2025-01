Romance de Sofía Vergara y Lewis Hamilton en duda. Diferencia de edad, un problema

Desde que transcendió que la barranquillera Sofía Vergara había cenado en un restaurante de Nueva York, con el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, los seguidores de los dos se han mostrado atentos a saber qué sigue en la supuesta relación romántica.

La expectativa por la situación se da, ya que según TMZ, medio que se encargó de difundir la exclusiva, reportó que la pareja procuró hacerse en una mesa poco visible del restaurante y durante un par de horas, estuvieron compartiendo animadamente. Detallaron que Vergara estaba tan a a gusto con la charla que apenas si probó la comida que pidió. Adicionalmente, se les habría visto bastante cercanos.

Los dos acudieron a la cita vestidos al parecer, con la intención de no ser identificados. Ella de negro y gafas oscuras y el de oscuro también, un jean y un enorme gorro. Al final, no lograron pasar inadvertidos y se convirtieron en la noticia de ese mismo viernes.

Sofía Vergara tiene dudas de salir con Lewis Hamilton. 12 años los separan

Ahora, según reportó Six Page, una fuente cercana a los dos ha mencionado que tanto la colombiana como el británico querrían seguir adelante y frecuentarse, sin embargo, hay dudas en los dos. La principal duda, que genera temor sobre todo en ella, sería la diferencia de edad. Recordemos que Sofía tiene 52 años y Lewis, 40.

Anteriormente, posterior a su divorcio de Joe Magnaniello, en una entrevista Vergara habría mencionado que no querría salir con hombres menores, que de repente quisieran hijos, sino con galanes de su edad que tuvieran intereses similares.

Según publicó el mencionado portal, tanto Vergara como Hamilton estarían concluyendo que los 12 años de diferencia son un motivo de peso para no avanzar en una relación. “Ella piensa que hay una diferencia de edad demasiado grande”, explicó una persona cercana a la actriz al medio norteamericano. “Incluso él piensa que ella está buscando algo más en un hombre”, agregó.

Esto sumado a que desarrollan sus carreras en lugares distintos: ella está radicada en Los Ángeles y él vive entre Inglaterra y los países donde corre las válidas de la Fórmula Uno, también serían un obstáculo para avanzar en un lazo sentimental.

Si lo sugerido por la fuente de Six Page es tan contundente, no habría más encuentros o salidas entre la actriz y empresaria y el piloto. De momento los dos están solteros. Ella tiene un hijo de 33 años, mientras que él no tienen ningún hijo.

Aquí más noticias que son tendencia