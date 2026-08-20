Rossy Lemos alerta por su salud mientras cubre el terremoto: “Se me va deteriorando”

Ha pasado una semana desde que ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia que afectó a varias regiones del país, entre ellas, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales llegaron a los lugares más afectados para informar sobre las labores de rescate, las consecuencias de la emergencia y las historias de quienes han vivido sus efectos.

¿Qué le pasó a Rossy Lemos, periodista de ‘Noticias RCN’?

Algunos de los periodistas han dejado ver su parte humana mostrando el impacto que la tragedia ha tenido en sus vidas. Una de ellas es Rossy Lemos, quien rompió en llanto al mostrar que su casa en el Chocó quedó completamente destruida.

La comunicadora regresó a su tierra natal no solo para informar sobre la emergencia desde su labor periodística, sino también para brindar apoyo a su familia y a su comunidad. Sin embargo, el agotamiento acumulado en estos días le ha pasado factura y, a través de sus redes sociales, compartió que ha empezado a enfrentar algunas complicaciones de salud.

“Al paso que vamos, las personas que me están escribiendo que si se necesitan médicos acá, pues a uno de los que van a tener que atender es a mí. Acá la salud se me va deteriorando cada día”, dijo mientras se mostraba con un tapabocas. Sin embargo, y pese a esas dificultades, la comunicadora asegura que así como ella, hay otras personas que también han entregado todos sus esfuerzos en esta labor humanitaria: “Hoy tengo voz que es lo importante, pero si yo estoy mal, acá hay gente que la ha dado toda que ya no tiene ni voz que van con el último poquito de energía que queda, pero lo que pasa es que esto apenas está comenzando, nosotros todavía no sabemos cómo vamos a hacer”.

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Finalmente, fue clara en asegurar: “Se requiere la ayuda médica para los más afectados, por supuesto, sin embargo, si tienen ahí un poquito de energía para que me atiendan a mí, se los agradezco. Médicos generales, psicólogos y psiquiatras, por favor, en serio”, dijo.

Horas después, la reportera reveló que, al igual que ella, su padre también está presentando dificultades de salud: “Cuando llegué a la casa hoy de la entrega de varias ayudas en varios municipios, me encontré con que mi papá se había enfermado. Estaba bastante mal, terminamos aquí en el hospital y probablemente vaya a pasar la noche acá. Él ha estado muy activo, todo lo que hemos hecho estos días, incluso como es arquitecto ha estado preparándose para el tema de la reconstrucción. Esto implica que yo ya no esté tan pendiente de algunas otras cosas y que de pronto no pueda contestar muchas cosas. Afortunadamente tenemos familiares que van a estar aquí con él y dependiendo de cómo él avance, yo mañana continuaré la entrega de ayudas”.