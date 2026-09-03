¿Rossy Lemos salió de ‘Noticias RCN’? La presentadora reveló la verdad de su ausencia

Rossy Lemos asumió recientemente un nuevo reto en ‘Noticias RCN’. Después de varios años al frente de las emisiones de fin de semana, la periodista comenzó en julio una nueva etapa al integrarse al equipo de la primera emisión de lunes a viernes. Sin embargo, poco después de este cambio ocurrió el terremoto del 10 de agosto, que golpeó especialmente al Chocó, su departamento de origen.

Desde entonces, la presentadora se alejó de los sets y de su presencia habitual en las emisiones del informativo, mientras permanece en el Chocó acompañando a las comunidades afectadas por la emergencia. Su ausencia comenzó a generar preguntas entre sus seguidores, quienes se preguntaron si había dejado el canal y su noticiero.

¿Rossy Lemos sigue o no en ‘Noticias RCN’?

Ante la cantidad de mensajes que recibió, la periodista decidió explicar qué ocurrió con su trabajo. En un video publicado en sus redes sociales, contó que inicialmente se encontraba en Cali cubriendo el Festival Petronio Álvarez cuando ocurrió el terremoto y que el noticiero la activó para cubrir la emergencia desde esa ciudad.

La situación cambió cuando comenzaron a llegarle imágenes de Quibdó y de su propia vivienda. “Aunque mi cuerpo seguía en Cali, mi cabeza ya estaba acá. Intenté disimularlo, pero mi alma está con mis paisanos en el Chocó”, relató. Horas después viajó al departamento y empezó a involucrarse no solo en la cobertura periodística, sino también en la búsqueda y entrega de ayudas.

Rossy Lemos explicó que comenzó a recibir mensajes de familias que necesitaban asistencia, personas interesadas en donar y empresas que buscaban la manera de llegar a los damnificados. “Entendí que durante esos días necesitaba hacer algo más que contar la historia. Más que periodista, yo soy chocoana”, afirmó.

Su decisión de permanecer en el territorio no significó, sin embargo, su salida de ‘Noticias RCN’. La presentadora aseguró que recibió el respaldo de sus superiores para apartarse temporalmente de las emisiones y concentrarse en la emergencia. “No me obligaron a escoger entre mi trabajo y mi gente. Mi trabajo me ayudó a estar con mi gente”, dijo.

Durante ese periodo, además, el canal se ha adaptado a su labor. En ‘Mañana Express’ crearon ‘Rossy Informa y Ayuda’, un espacio desde el que se amplificaron los casos que Lemos estaba mostrando en sus redes sociales y se les dio visibilidad desde la televisión.

El respaldo, según contó, también trascendió lo profesional. Rossy Lemos reveló que el Canal RCN asumió la reconstrucción de su casa en Quibdó, afectada por el terremoto, y estuvo pendiente de ella y de su padre cuando ambos enfrentaron problemas de salud durante esas semanas.

Ahora, después de varias semanas dedicada a acompañar a las comunidades afectadas, la presentadora confirmó que retomará su rutina frente a las cámaras de ‘Noticias RCN’ y despejó definitivamente las dudas sobre su futuro laboral. “Sí nos volvemos a ver en las mañanas porque regreso oficialmente a mi rutina”, aseguró.

La periodista cerró su mensaje agradeciendo el respaldo recibido durante la emergencia y destacando que su relación con el canal se fortaleció durante este periodo: “Dejó de ser solamente la empresa donde trabajo y terminó convirtiéndose en parte de la red que me sostuvo mientras yo intentaba sostener a otros”.

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