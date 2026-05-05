Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento de cinco años contra su presunto acosador

A principios de mes, Sabrina Carpenter, cantante de ‘Espresso’ había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien había sido acusado de visitar su casa en Los Ángeles en varias ocasiones sin invitación, antes de presentarse en su puerta principal el 23 de mayo.

¿Qué pasó con Sabrina Carpenter?

En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer. De acuerdo con el mismo medio, Applegate se representó a sí mismo durante una audiencia celebrada este miércoles y afirmó que él y Carpenter supuestamente formaban parte de un “programa militar gubernamental clasificado”, alegando que debían estar juntos para “salvar al mundo”.

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El juez de la Corte Superior David Wasserman determinó que existen pruebas contundentes de que Applegate era consciente de sus actos y de que su conducta habría generado angustia emocional grave en cualquier persona en esa situación.

Además le prohibió comunicarse con ella de cualquier manera y poseer armas de fuego. La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith, quienes viven con ella en su casa de Hollywood Hills.

Cantante y compositora estadounidense. EFE/EPA/JILL CONNELLY Fotografía por: JILL CONNELLY

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter es una cantante, compositora y actriz estadounidense, nacida el 11 de mayo de 1999 en Pensilvania. Se dio a conocer inicialmente en Disney Channel, donde interpretó a Maya Hart en la serie Girl Meets World, lo que la ayudó a ganar popularidad entre los jóvenes.

A lo largo de los años, Carpenter ha construido una exitosa carrera en la música pop. Su fama se disparó con éxitos como Espresso, Please Please Please y Feather, que resonaron en todo el mundo. Su álbum Short n’ Sweet la catapultó a la lista de las artistas pop más destacadas del momento, llevándola a ser reconocida en importantes premios de la industria musical. Pero Sabrina no solo brilla en la música; también se ha destacado en el cine con películas como Work It, Tall Girl y Clouds. Gracias a su mezcla de talento musical, su presencia en redes sociales y su trayectoria como actriz, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva generación del entretenimiento en Estados Unidos.