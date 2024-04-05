Sandra Muñoz rompió el silencio sobre la muerte de su esposo: así enfrenta el duelo

La modelo y creadora de contenido Sandra Muñoz rompió el silencio sobre la muerte de su esposo, ocurrida a finales de diciembre de 2024, cuando ella tenía 47 años. La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ habló por primera vez públicamente con mayor profundidad sobre esta pérdida en una entrevista para ‘Se Dice de Mí’, de Caracol Televisión.

Desde entonces, Sandra ha continuado con sus proyectos personales y su actividad en redes sociales, mientras afronta una ausencia que volvió a ponerla frente a una experiencia que ya había vivido décadas atrás. La modelo quedó viuda por primera vez cuando tenía 19 años.

Sandra Muñoz habló de su duelo tras la muerte de su esposo

Durante la conversación, Sandra Muñoz rompió el silencio sobre la manera en que ha enfrentado la ausencia de su pareja y reconoció que todavía atraviesa un proceso de duelo. La pérdida ocurrió después de que su esposo fuera víctima de un robo, episodio que terminó con su muerte.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó que el impacto de lo ocurrido también tuvo consecuencias en su cuerpo. Después de la muerte de su esposo, aseguró que perdió alrededor de 10 kilos y que todavía tiene días en los que la tristeza se hace especialmente difícil de manejar.

La también empresaria explicó que, en medio de ese proceso, llegó a somatizar el dolor emocional. De acuerdo con su relato, tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia, una situación que relacionó con el momento que estaba atravesando tras la muerte de su pareja.

Aunque ha intentado continuar con su vida y con sus actividades, Sandra Muñoz reconoció que no ha sido sencillo recuperarse de la pérdida. Además, recordó que la historia de esta pérdida también tiene un antecedente especialmente significativo, pues a había enviudado cuando tenía 19 años, por lo que la muerte de su esposo a los 47 representó una segunda experiencia de este tipo en su vida.

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