Sara Corrales compartió imágenes de la remodelación de su nueva casa: “Un hogar increíble”

Desde que Sara Corrales anunció que estaba embarazada por primera vez, ha documentado a través de sus redes sociales todo el proceso de su maternidad. La actriz antioqueña, quien vive desde hace más de diez años en México, anunció hace unos meses que se mudaría a una casa más amplia para brindarle más bienestar a su primogénita, quien nació el 17 de mayo. “No puedo estar más emocionada. Tenemos hogar nuevo hogar para nuestra familia que está creciendo”, dijo hace unos meses.

Así es la nueva casa de Sara Corrales

A través de su cuenta de Instagram, la artista aseguró que: “Esta casa nos encantó porque tiene una esencia muy bonita. Nos hace sentir como en finquita. Queremos volverla como mexicana pero contemporánea”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La residencia, que es tipo campestre, cuenta con zonas verdes, es de dos plantas y, junto a su esposo, decidió remodelarla a su gusto. Recientemente publicó imágenes de cómo ha avanzado la otra, y expresó su emoción porque dentro de poco estará lista para habitarla e iniciar una nueva etapa: “Esto ya tiene otra aura, otra energía, otra luz”, dijo mientras enfocaba su celular algunos espacios de la casa como la sala y las habitaciones: “Aquí llegando a la casa. Vamos a ver cómo está esto. Vinimos a darles un picnic a los trabajadores de la obra”.

La actriz, recordada por haber interpretado a Jessica en Vecinos, reconoció que este proceso de remodelación no ha sido tan fácil por todo el trabajo que ha implicado, así como también la espera, sin embargo, asegura que pronto estarán disfrutando de ese lugar especial: “Debo confesar que hay estrés por el tema del tiempo, pero a la vez Damián y yo estamos felices, sabemos que le estamos haciendo un hogar increíble a Mila”.

También agregó: “Seguimos corriendo contra el reloj. A la remodelación se le suma la aventura más hermosa de nuestra vida: una bebé recién nacida y noches sin dormir. Hay días de estrés, de incertidumbre y de mil preguntas: ¿terminarán a tiempo? ¿Llegarán los muebles? ¿Estará lista la carpintería? ¿La decoración? ¿El paisajismo? ¿Saldrá todo como lo soñamos? Pero, en medio de todo ese caos, hay algo que no cambia: la felicidad de estar viviendo este proceso juntos, como familia. Y al final, eso es lo verdaderamente importante”.

Sus seguidores han dejado múltiples comentarios al respecto: “qué belleza, todo luce muy diferente y después con los toques decorativos montados, estará espectacular”, “casa soñada”, “la doble bendición de Dios”, “está quedando hermoso tu próximo hogar, Dios los bendiga y les dé muchos años de vida para ver crecer a la pequeña Mila”, “muchas felicidades y que sigan llegando cosas muy lindas para sus vidas”.