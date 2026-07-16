Sara Uribe y Camilo Méndez: así nació el amor entre la presentadora y el cantante

La relación entre Sara Uribe y el cantante vallenato Camilo Méndez dejó de ser un misterio hace varios días, cuando ambos la hicieron oficial con una serenata que terminó en un beso. Sin embargo, hasta ahora ninguno había contado cómo comenzó realmente la historia de amor. Fue el artista quien decidió romper el silencio y revelar los primeros detalles de su romance con la presentadora.

En sus declaraciones, el huilense explicó que el acercamiento no fue inmediato, sino que surgió de manera espontánea a través de las redes sociales y se fortaleció con varios encuentros durante el pasado mes de julio.

Así se conocieron Sara Uribe y Camilo Méndez

En charla con ‘La Red’, el músico contó que todo comenzó en redes sociales, donde ambos ya tenían contacto antes de verse por primera vez. “Nos seguíamos y nos reaccionábamos, y empezamos a hablar. Nos conocimos por primera vez en una discoteca. Ella estaba compartiendo con sus amigos (…) nos vimos, bailamos un ratico, compartimos y bien. Después de eso seguimos hablando”, relató.

Según explicó Camilo Méndez, semanas después dio un paso más e invitó a Sara Uribe al cumpleaños del cantante de música popular Ciro Quiñónez, celebrado en el Corralito de Piedra, en Cartagena. Ese encuentro terminó siendo decisivo para ambos.

“La segunda semana de julio la invité al cumpleaños de Ciro. Fuimos, compartimos, cantamos y desde ahí empezamos a hablar hasta que se convirtió en algo bonito”, afirmó el intérprete vallenato, dejando ver que fue durante ese viaje cuando la relación comenzó a tomar un rumbo diferente.

Camilo Méndez también recordó el instante en el que entendió que sus sentimientos por la presentadora e influenciadora ya habían cambiado. Durante una reunión musical, decidió dedicarle una canción sin avisarle.

“Ella cantó todas las de despecho y yo, que estoy enamorado, dije: ‘¿Por qué no?’. En ese momento quería dedicarle una canción a una persona, y más teniéndola al lado. Aproveché ese momento. Yo creo que ella no se lo esperaba y se la canté, se la dediqué (...) Sí, estoy enamorado. Ella me gusta mucho”, expresó.

Las declaraciones llegan pocas semanas después de que la pareja oficializara su noviazgo con un video en redes sociales en el que Camilo Méndez le ofreció una serenata a Sara, quien respondió con un beso. Antes de esa publicación ya circulaban rumores sobre el romance, precisamente desde que fueron vistos juntos en la celebración del cumpleaños de Ciro Quiñónez en Cartagena.

¿Novio de Sara Uribe ya conoce a su hijo Jacobo?

En la conversación con ‘La Red’, Camilo Méndez también habló de Jacobo, el hijo de Sara Uribe y el exfutbolista Fredy Guarín. Aunque confirmó que todavía no lo conoce, aseguró que no tiene afán por hacerlo.

“Hasta el momento no he conocido a Jacobo. Todo en su momento. Yo soy una persona que cree en que todo tiene que fluir. Entonces, cuando llegue el momento de conocer a Jacobo, pues lo voy a conocer”, concluyó.

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