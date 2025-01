Scarlet Ortiz, Alejandra Zing en ‘Betty la fea’, fue secuestrada “pensé que moría”

Ahora que Scarlet Ortiz volvió a estar en pantalla a raíz de la reemisión de ‘Yo soy Betty la fea’ y los televidentes se pregunten qué ha sido de ella, surge una reciente entrevista que dio la actriz venezolana que encarnó a Alejandra Zing, la empresaria textil que pone a dudar del amor de Armando a Beatriz Pinzón y genera celos en Marcela Valencia.

La entrevista data del 2024 y en ella, Scarlet revela que fue secuestrada en uno de sus viajes a Venezuela. Ortiz vive desde hace más de 20 años en Miami, junto a su esposo . Allí nació su hija Bárbara, no obstante viaja constantemente por motivos de trabajo.

A Venezuela ha regresado en varias ocasiones y el trágico evento ocurrió cuando ella viajó por temas de salud.

“Fui secuestrada en mi país (Venezuela). Ya yo vivía afuera y fui a hacerme una operación de las amígdalas y llegando fuimos secuestradas mi hermana yo. Fue un episodio muy fuerte, muy horrible en mi vida porque en ese momento también pensé que moría. El tener una pistola en la cabeza todo el tiempo (…)”, reveló en la entrevista dada a Color Vision, del canal 9.

La actriz que en el 2021 padeció de Covid 19 y estuvo en peligro de morir por un mal diagnóstico mencionó que las dos han sido experiencias fuertes.

Scarlet Ortiz reveló cómo fue el secuestro que padeció en Venezuela

“La diferencia entre estos dos episodios en mi vida es que por el hecho: uno es una enfermedad que se escapa de tus manos y el otro, es que estaba en las manos de otro ser humano, eso es horrible, es una cosa espantosa”.

Scarlet reveló además que le costó superar el trauma que dejó aquel rapto. “Me llevó tiempo ver que el carro de enfrente frenara...A nosotros nos secuestran en la noche porque un carro nos pasa y se atraviesa, llegando a la casa de mis padres en Caracas. Acabábamos de dejar a mi esposo con su familia y llegando a la casa de nosotras con mis padres, allí es donde el carro interviene, nos cruza y frena. Ver que un carro frenara delante de mí, yo no te puedo explicar la adrenalina”, relató Ortiz que ahondó en cómo fue cuando estuvo retenida.

“El superar ese momento también tiene un proceso. Yo no lloré durante todo el secuestro. Yo durante todo el secuestro quise negociar y hablar y conversar y mantenerme lo más ecuánime y pacífica posible para que no me golpearan y no golpearan a mi hermana. Mi hermana sí lloró y se alteró más y yo trataba de que ella escuchara … Es la adrenalina de querer sobrevivir”.

También se refirió a que durante el secuestro los delincuentes escuchaban una canción de Bisbal que durante meses le costó volver a escuchar.

“Hubo un momento horrendo porque nos pasan del carro a otro auto y esta otra persona se puso a cantarme en el oído y a olerme. El pobre Bisbal. Ya no puedo escuchar a Bisbal. Cada vez que escucho a Bisbal cantando Ave María cuando serás mía, es. No puedo escuchar esa canción. Ya ahorita sí, pero hubo una época en la que no pude escucharla porque me la empezó a cantar en el oído (secuestrador) y a olerme (…) En ese momento la adrenalina una vez más actúa… Yo estaba así agachada y con la pistola aquí. Aquí si dije ‘no quiere que esto lo aguanta’ Me levanté y lo miré a la cara y le dije: ese perfume está en el carro que se acaba de llevar tu compañero… no me dijo nada más...ya había invocado a todo, Dios, mis santos, los ángeles”, dijo en la emotiva charla la actriz que actualmente está en Bolivia rodando una película.

