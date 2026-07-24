Se casó el youtuber más famoso del mundo. ¿Quién es y qué hace la esposa de Mr. Beast?

El creador de contenido sorprendió a sus millones de seguidores al compartir las primeras imágenes de su boda con su ahora esposa Thea Booysen.

El youtuber más popular de mundo, conocido como Mr. Beast, se casó hace unos días, pero solo hasta esta semana dio a conocer su nuevo estado civil. Jimmy Donaldson, nombre de pila del generador de contenido, usó las redes sociales para dar la noticia. Con el anuncio compartió una serie de imágenes de la boda y la celebración.

“Encontré a la señora Beast y fue el mejor día de mi vida”, escribió en el post que no tardó en tener miles de reacciones y likes.

¿Quién es la Mrs. Beats, esposa de Mr. Beast?

La esposa del ‘Señor bestia’ es Thea Booysen, es psicóloga y abogada, también generadora de contenido, escritora. Nació en Sudáfrica. Tiene 28 años.

El noviazgo de los generadores se remonta al 2022, cuando él viajó a Sudáfrica, donde ella ya era una celebridad digital, y la conoció en una cena luego de que amigos en común los presentaran. Luego, empezaron a aparecer juntos en diversas publicaciones, no obstante, no fueron amigos de revelar detalles de la relación.

Según trascendió, la pareja sorteó un romance a distancia, ya que él siguió viviendo en Estados Unidos mientras que ella se quedó en su país. En el 2024 finalmente comenzaron a convivir luego de que se comprometieran oficialmente.

La boda, según la revista People, ocurrió en las Islas Vírgenes, más exactamente la llamada Necker Island, de propiedad del dueño de Virgin Group, Richard Branson. A la ceremonia solo acudieron 70 invitados entre familiares y amigos cercanos.

Se sabe que la boda, que se celebró el 14 de julio, tuvo varios días de celebración, donde los invitados disfrutaron del paradisiaco destino.

La ceremonia fue oficiada por un amigo cercano de la familia autorizado como ministro y en ningún momento hubo espacio para en vivos o transmisiones digitales. Al parecer, los novios habrían tenido claro que se trataba de un momento íntimo y no les interesaba hacerlo público.

La novia vistió tres vestidos, el que prefirió para dar el si fue un diseño claro, de corte sirena creado exclusivamente para ella por Nicole + Felicia Couture.

A la hora de partir el ponqué de novia quiso un modelo corto y para la fiesta, optó por un vestido de satín.

EL novio por su parte, prefirió el clásico traje de Ralph Lauren que incluyó saco blanco, pantalón negro, camisa y pañuelo blanco. Igual que su esposa prefirió un traje de manga corte y pantalón de tela suave para la celebración.

Para el primer baile los novios escogieron el tema “Die With a Smile”, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars.

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