Se entregó empleado de hotel vinculado a la muerte de Liam Payne

La muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, sigue siendo un misterio que impacta al mundo. Aunque han transcurrido casi tres meses desde el trágico suceso, en un hotel de Buenos Aires, Argentina, las investigaciones siguen su curso. Con el paso de los días, han surgido nuevos detalles que han dejado a algunos sospechosos detenidos.

¿Quién es David Ezequiel Pereyra, detenido por la muerte de Liam Payne?

David Ezequiel Pereyra, uno de los empleados del hotel donde se hospedaba el exintegrante de One Direction, se entregó a las autoridades en las últimas horas. Pereyra es uno de los principales sospechosos en la investigación por la trágica muerte del cantante.

Liam Payne

Según fuentes judiciales, está acusado de haberle suministrado drogas a Payne, lo que podría haber contribuido a su fallecimiento. El joven de 21 años se presentó ante la justicia en compañía de su abogado, luego de haber sido acusado de haberle suministrado estupefacientes al músico en las horas previas a su deceso.

De acuerdo con las investigaciones, Pereyra habría recibido 100 dólares luego que Payne le hubiera solicitado a través de un chat “7 gramos más de lo que me diste ayer”.

Con la entrega de David Ezequiel Pereyra, la investigación ha tomado un nuevo rumbo. Se dice que el joven empleado tuvo contacto con el cantante en las horas previas a su muerte y, según las pruebas recopiladas hasta ahora, le habría proporcionado sustancias ilegales.

La justicia sigue trabajando para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en este caso. Además de Pereyra, otros empleados del hotel también están siendo investigados por su posible participación en los hechos.

La muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre del 2024 ha generado una gran conmoción tanto entre sus fans como en el mundo del espectáculo. Las investigaciones sugieren que una posible sobredosis podría ser la causa del deceso, y las autoridades han estado trabajando arduamente para esclarecer los hechos.

“La víctima no adoptó una postura refleja para protegerse de la caída. Para la Justicia, esta situación no podría tomarse como la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, dado el estado en el que se encontraba, no sabía qué estaba haciendo ni podía comprenderlo”, se mencionó en un comunicado emitido por las autoridades.