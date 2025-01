Sergio Palau, de ‘La primera vez’, denunció que fue víctima de racismo

Lejos de las producciones por las que suele ser noticia, el actor Sergio Palau llamó la atención de los medios y las redes en horas recientes, tras compartir su relato sobre el caso de racismo del que fue víctima en España.

De acuerdo con el monteriano, recordado por su papel de Martín Salcedo en La primera vez, todo ocurrió en el aeropuerto Madrid-Barajas, donde habría sufrido un trato violento e irrespetuoso por parte del personal de seguridad y migración de ese país.

¿Qué pasó con Sergio Palau, actor de ‘La primera vez’?

A través de su cuenta de Instagram, Palau dejó saber que su regreso a España, donde está radicado desde hace varios años, no fue nada grato. Incluso, tras descender del avión e ingresar al aeropuerto notó un trato hostil hacia él y otros colombianos.

“Yo llego con gente de todo el mundo y hay una fila enorme para salir, pero resulta que había dos policías requisando a todas las personas colombianas que venían del vuelo ¡Solamente empiezan a parar a personas colombianas! (...) Un policía me apartó la mochila y nos hizo esperar con un grupo de personas con las que después entramos a una sala; éramos seis, todos colombianos y morenos. Había una chica, un hombre delgado, como yo, y una familia con niños pequeños esperando a ser requisados”, expresó inicialmente.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras aquí

“Me metieron a una habitación y me preguntaron a qué me dedicaba, entonces les dije que soy actor. Ellos me preguntaron en qué he trabajado y les respondí que aquí (España) hice en una serie llamada ‘El Pueblo’, pero me dijeron que no la conocían y que, a lo mejor, yo no era tan famoso. Ahí yo contesté que mi profesión es ser actor, no famoso”, agregó Sergio Palau, quien mencionó que lo trataron como “un criminal”.

El actor de La primera vez y Los 39 aseguró que, a pesar de no tener motivos para ser considerado sospechoso y de no encontrar nada extraño en su equipaje, fue retenido por varias horas. Durante este tiempo, según él, fue objeto de insultos, no le permitieron levantarse de la silla y tampoco podía comunicarse con alguien en el exterior.

“Les dije: ‘¿Les puedo pedir un favor? Sé que tienen que hacer tu trabajo, pero ¿pueden dejar de ser tan groseros y tan racistas? Les pido un poquito de respeto’ (...) Esto no solo me afecta a mí, familias enteras es

tán sufriendo por este tipo de comportamientos. Es doloroso ver cómo el racismo y la discriminación siguen siendo tan comunes", concluyó Sergio Palau, quien solicitó la intervención de las autoridades colombianas en este tipo de casos.