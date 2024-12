Shaira rompió el silencio sobre rumor que la involucró con Christian Nodal

Shaira estrenó hace un par de semanas su nuevo álbum Florecer. Razón por la que visitó la revista Vea y habló sobre su nuevo proyecto. Sin embargo, en medio de su charla también aprovechó para tocar temas más personales, como el rumor que se generó hace tiempo sobre un supuesto romance con Christian Nodal.

Todo ocurrió cuando le preguntamos a la ganadora del Factor Xs (2011) sobre la noticia más ridícula que le han inventado. Y aunque al principio aseguró que hablar del tema sería revivirlo y ponerlo de nuevo sobre la mesa, se animó a entregar una respuesta.

¿Qué dijo Shaira sobre el rumor con Christian Nodal?

Cabe recordar que, a mediados de 2024, cuando el músico mexicano estaba próximo a terminar su relación con Cazzu e iniciar un nuevo romance con Ángela Aguilar, algunos medios publicaron información sobre lo que pudo ser una supuesta boda entre Nodal y la artista colombiana. Sin embargo, ella en su momento aclaró que jamás hubo una relación amorosa ni planes de matrimonio.

Shaira también mencionó en su momento que intercambiaron números de teléfono y cruzaron algunos mensajes, pero la relación no trascendió más allá. Fotografía por: Archivo Particular

Ahora, en su entrevista con Vea, Shaira comentó sobre la situación: “Jamás pasó nada. Esa nota que revivieron, la sacaron del fragmento de una entrevista que di a un programa hace casi cinco años, incluso mucho antes de pandemia. Ahí, a modo de chiste y charla, yo dije que nos íbamos a casar, pero fueron cosas de niños porque yo tenía 15 años y él unos 18 o 19. Entonces para qué hacer un escándalo con eso o volverlo relevante cuando ambos estamos más maduros, cada uno tiene su vida y hay una familia de por medio”.

“Yo no puedo tomar partido o criticar a alguien porque no soy quien, entonces no voy a juzgar la vida de nadie ni a revivir algo que nunca ocurrió. Es un tema que dejo ir porque finalmente nunca pasó nada”, agregó.

Finalmente, la cantante de 21 años envió un mensaje a sus críticos y detractores de redes sociales que se encargan de generar polémica a su alrededor.

“Las redes a veces son un poco tóxicas y quieren mostrar otra cara de la moneda, o hacerlo quedar a uno mal con cosas que nada que ver. La gente se crea unas películas con temas que uno a veces no sabe ni de dónde sacaron”, concluyó Shaira.