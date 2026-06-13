Shakibecca, doble de Shakira, se pronunció tras supuesto doblaje en inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tanto en México, Estados Unidos y Canadá, dejó momentos inolvidables para los amantes del fútbol y la música. Uno de los espectáculos que más dio de qué hablar fue la actuación de Shakira, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el pasado jueves 11 de junio.

¿Qué pasó con Shakira en la inauguración del Mundial?

La cantante barranquillera subió al escenario para interpretar Dai Dai, el tema oficial del torneo ante una multitud entusiasta y millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración especial, se transformó rápidamente en una controversia inesperada en las redes sociales. Pocas horas después de su actuación, empezaron a surgir comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde algunos usuarios afirmaban que la artista no había estado realmente en el escenario y que una doble había tomado su lugar durante parte del show. Las especulaciones se centraban en cambios en su apariencia, el uso de gafas oscuras durante la presentación y supuestas diferencias en su rostro y cabello.

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La controversia se desató rápidamente en las redes sociales. Algunos usuarios afirmaban que la mujer que apareció cantando Dai Dai, no era la cantante colombiana, sino una imitadora profesional. Otros incluso mencionaron a Shakibecca, famosa por ser una de las dobles más reconocidas de Shakira, como la posible responsable de haber reemplazado a la artista durante la ceremonia.

Shakibecca rompió el silencio. ¿Reemplazó a Shakira en la inauguración del Mundial?

Ante los múltiples comentarios, Shakibecca salió al paso y aclaró la situación. La imitadora venezolana negó haber estado en la ceremonia inaugural y dejó claro que en ningún momento reemplazó a la cantante colombiana.

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen. Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, dijo.

Su respuesta llegó después de que cientos de usuarios la mencionaran en redes sociales, gracias a su notable parecido físico y vocal con la intérprete de Hips Don’t Lie y Waka Waka. Según explicó, ella tampoco tuvo nada que ver con la producción del evento y desmintió las versiones que la señalaban como la persona que apareció en el escenario.

¿Quién es Shakibecca?

Detrás del personaje de Shakibecca se encuentra Rebeca Maiellano, una cantante, comunicadora social y locutora venezolana que nació en el estado Guárico. Desde muy joven, comenzó a imitar a Shakira, gracias a su notable parecido físico y vocal con la famosa estrella colombiana. Esa admiración se transformó en una carrera artística que ya lleva más de diez años.

Hoy en día, la artista vive en Ciudad de México y es reconocida como una de las mejores imitadoras de la barranquillera en toda América Latina. Su trabajo la ha llevado a presentarse en países como Colombia, México, Brasil, Guatemala y Estados Unidos. Además, cuenta con una gran comunidad de seguidores en redes sociales y ha tenido la oportunidad de participar en varios programas de televisión internacionales.