Shakira confiesa que le gustaría estudiar medicina: “Tengo una farmacia en mi casa”

La barranquillera Shakira y la generadora de contenido Lele Pons tienen una amistad que data desde el 2018 y que es ampliamente conocida por las dos figuras. De ahí que no resultó extraño que la cantante de ‘Las mujeres ya no lloran’ fuera una de las primeras invitadas al proyecto que Pons estrena en Netflix y donde conversa con estrellas que en el espacio hablan de temas poco abordados en sus tradicionales entrevistas.

En medio del formato, Lele le preguntó a Shakira qué era eso que le faltaba por hacer o tenía pendiente, pues al parecer lo había logrado todo. La colombiana sorprendió porque no dio una respuesta relacionada con la música, sino que confesó que aún tenía en mente la carrera que no cursó cuando era más joven y quería hacer.

“Soy médica empírica”, dijo Shakira a lele Pons

“Me gustaría estudiar medicina. La gente que me conoce siempre dice que soy médica empírica porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando. ‘Tú lo que tienes es esto’”, dijo la artista revelando así un aspecto inédito de su vida.

Shakira detalló que sus conocidos confían en sus recomendaciones de este tipo: “La farmacia en mi casa. Y mis amigos siempre vienen donde mí y me preguntan: ‘¿Qué hago? Me siento así, ¿Qué será lo que me pasa?’, y por lo general acierto porque tengo como un instinto. Yo tenía que ser médico”, agregó y luego reiteró: “No tenía que ser cantante, tenía que ser médico”.

En esta misma charla la barranquillera declaró que le gustaría hacer una colaboración con Dua Lipa, quien en su concierto en Bogotá cantó una de las canciones más emblemáticas de Shakira: ‘Antología’.

“Ay, con Dua Lipa me gustaría. Dua Lipa, cierto. Sí, con Dua Lipa me encantaría. ¿Tú me estás oyendo? Que además habla español perfecto. Imagínate”, dijo la barranquillera.

El pódcast de lele Pons se emite por Netflix y iHeartRadio. Sus entrevistas se desarrollan en una habitación de hotel.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí