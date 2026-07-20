Shakira hizo una confesión sobre Ghetto Kids que conmovió a sus fanáticos: “Fue muy difícil”

A casi tres semanas de haber compartido el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira y los Ghetto Kids volvieron a emocionar a sus seguidores. La colombiana se despidió del grupo de baile infantil de Uganda con un mensaje en el que confesó que llegó a quererlos “como si fueran sus propios hijos”, acompañado de fotografías y videos inéditos de los días que convivieron juntos.

La publicación, compartida en su cuenta de Instagram, deja ver momentos que fueron más allá del escenario. Además de mostrar a los niños disfrutando del mar por primera vez, el carrusel incluye imágenes de Milan, el hijo mayor de la artista, compartiendo con los integrantes del grupo, abrazándolos y cargándolos durante las actividades que realizaron junto a familiares y amigos de la cantante.

La despedida entre Shakira y Ghetto Kids que conmovió en redes sociales

La publicación estuvo acompañada de un extenso mensaje en el que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ confesó lo difícil que fue despedirse del grupo de niño y recordó que una de las experiencias más especiales fue llevarlos a conocer el mar por primera vez.

“Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable”, escribió Shakira, quien aseguró que la forma en que los niños expresan y reciben el cariño la marcó profundamente.

“Fue muy difícil decirles adiós porque ustedes saben dar y recibir amor de una manera que nunca había visto antes. No solo hicieron nuestros días más felices, sino que también nos mostraron el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón”, agregó.

Uno de los apartes que más reacciones generó fue cuando la barranquillera afirmó que, pese a las diferencias culturales y la distancia que los separa, el vínculo que construyó con ellos fue muy especial. “Aunque son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos”, escribió.

Además, aprovechó la publicación para compartir una reflexión sobre la infancia y aseguró que la experiencia le recordó que todos los niños merecen el mismo amor y cuidado.

“Todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como si fueran nuestros. Los niños llegan al mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y pertenecen a todos”, afirmó.

Antes de despedirse, Shakira mencionó por su nombre a Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra, integrantes de los Ghetto Kids, y les agradeció por las enseñanzas que, según dijo, le dejaron durante los días que convivieron. “Los amaremos siempre y para siempre”, concluyó.

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