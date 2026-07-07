Shakira lanzó urgente advertencia por delicada situación que involucra su imagen

En los últimos meses, el nombre de Shakira se ha vuelto tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, no solamente por el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sino también por la sensación que ha sido su canción Dai Dai, el himno de la Copa del Mundo 2026 que obtuvo el número uno en Billboard.

¿Qué pasó con Shakira?

La artista barranquillera también se ha dejado ver junto a sus hijos Milan y Sasha disfrutando de algunos partidos del Mundial. Incluso, mientras Colombia jugó, no dudó en mostrarle su apoyo a los jugadores. Sin embargo, ha venido teniendo una situación que se salió de control.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Monotonía alertó a sus seguidores por una situación relacionada con su imagen. La cantante colombiana explicó que en las últimas semanas han circulado imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece en escenarios que, según aseguró, nunca ocurrieron. “Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, escribió.

Además, indicó que su equipo ya trabaja para identificar y retirar este tipo de contenidos. “Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”.

Finalmente, la también bailarina expresó su agradecimiento con todos aquellos fanáticos que la han apoyado: “Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”.

Shakira confesó su cariño por Kylian Mbappé

Este jueves 9 de julio se llevó a cabo el partido de cuartos de final de Francia contra Marruecos en el Estadio de Boston. Allí hizo presencia la barranquillera, y tras el triunfo de la Selección francesa, expresó su admiración por Kylian Mbappé.

En un video que publicó en sus redes, reveló que el atacante fue el primer futbolista que aceptó ser parte del videoclip de Dai Dai. “Un hecho gracioso: ¿Sabían que Kylian Mbappé fue el primer jugador en aceptar participar de mi video Dai Dai? Kylian, estoy por siempre agradecida contigo, muchas gracias”, dijo.

Además, Shakira publicó una foto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien le dedicó un mensaje especial: “Siempre es un gran placer estar en tu compañía; ¡siempre has jugado un papel clave a la hora de unir a la gente a través del poder colectivo de la música y el fútbol!”.