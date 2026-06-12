Shakira: por qué muchos creyeron que tenía una doble en la inauguración del Mundial 2026

La presentación de Shakira durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcó uno de los momentos más comentados del inicio del torneo, sino que también estuvo acompañada por una inesperada polémica en redes sociales. La artista colombiana fue una de las figuras centrales del espectáculo realizado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde interpretó ‘Dai Dai’, la canción oficial del campeonato, frente a miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del mundo.

Aunque su actuación estuvo entre los temas más comentados de la jornada, desde los primeros minutos de la presentación comenzó a circular una teoría en redes sociales. En plataformas como X, TikTok e Instagram se multiplicaron las publicaciones de usuarios que aseguraban que la mujer que apareció sobre el escenario no era realmente la cantante de 49 años, sino una supuesta doble que habría participado en el espectáculo inaugural.

¿Por qué se dice que Shakira tenía una doble en la inauguración de la Copa Mundial 2026?

El rumor comenzó a tomar fuerza a partir de diversos videos y capturas de pantalla compartidos por usuarios en redes sociales. Algunos internautas señalaron que la apariencia de la artista lucía diferente a la que recuerdan de sus conciertos recientes, entrevistas o publicaciones en redes sociales, por lo que comenzaron a especular sobre la posibilidad de que otra persona hubiera ocupado su lugar durante la presentación.

Uno de los aspectos más mencionados fue el uso de gafas oscuras durante buena parte del espectáculo. Para algunos usuarios, este accesorio dificultó apreciar con claridad sus facciones y contribuyó a que las especulaciones se multiplicaran en internet. Los comentarios también apuntaron a detalles relacionados con el peinado, el maquillaje y el color del cabello.

A esto se sumaron observaciones sobre sus movimientos en escena. Algunos espectadores consideraron que Shakira no exhibió las características coreografías y movimientos corporales que tradicionalmente la han acompañado en sus presentaciones. Aunque se trató de apreciaciones subjetivas, estas publicaciones impulsaron el debate en redes sociales durante las horas posteriores a la ceremonia.

Otro elemento que apareció en la discusión fue la realización televisiva del evento. Algunos usuarios señalaron que hubo pocos primeros planos durante determinados momentos de la actuación, situación que llevó a ciertos sectores de las redes sociales a formular hipótesis sobre una posible sustitución. Del mismo modo, hubo quienes cuestionaron aspectos relacionados con el audio y el uso de pistas pregrabadas, vinculando esas observaciones con la teoría de una supuesta doble.

La existencia de imitadoras profesionales de Shakira también fue mencionada por algunos usuarios durante la discusión. Varios recordaron casos anteriores en los que dobles o tributos de la artista han generado confusión entre fanáticos, un factor que contribuyó a aumentar las especulaciones sobre lo ocurrido en la inauguración.

Hasta el momento no existe evidencia que demuestre que una doble reemplazó a la intérprete barranquillera en el escenario de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por el contrario, la propia artista compartió posteriormente imágenes y publicaciones relacionadas con su participación en el evento, mostrando momentos de su presencia en el Estadio Azteca.

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