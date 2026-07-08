Shakira reaccionó a eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Dios no se mete en el fútbol”

La selección Colombia puso fin este 7 de julio a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer en la tanda de penaltis frente a Suiza, resultado que dejó al equipo sin la posibilidad de avanzar a los cuartos de final. La eliminación generó una oleada de mensajes en redes sociales, entre ellos el de Shakira, quien se pronunció para respaldar al combinado nacional.

La barranquillera acudió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir unas palabras de apoyo dirigidas a los jugadores y a la afición colombiana. En su mensaje destacó la entrega del equipo durante el torneo y se refirió especialmente a la emoción que reflejó Luis Díaz al finalizar el encuentro.

¿Qué dijo Shakira a los jugadores de la selección Colombia?

En la publicación, la cantante comenzó resaltando el compromiso que mostró la selección a lo largo del campeonato y aseguró que el grupo dejó todo en la cancha. “Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, escribió la cantante.

Shakira también hizo referencia a las imágenes de Luis Díaz, quien terminó el compromiso visiblemente afectado tras la derrota. Para la artista, ese sentimiento representó el de millones de colombianos que acompañaron al equipo durante la competencia y que soñaban con verlo avanzar entre los ocho mejores del certamen.

La estrella de 49 años expresó además su agradecimiento a los futbolistas por el esfuerzo realizado y por la manera en que representaron al país en la Copa del Mundo.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”, concluyó.

Mensaje de Shakira a la selección Colombia tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotografía por: Captura de pantalla

El mensaje de Shakira se sumó al de miles de aficionados, deportistas y figuras públicas que manifestaron su respaldo a la selección tras la eliminación. Aunque el resultado puso fin al camino de Colombia en el Mundial 2026, las muestras de apoyo destacaron el desempeño del equipo durante el torneo y el esfuerzo realizado para llegar hasta esta instancia.

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