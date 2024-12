Shakira reveló detalles de su relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay

Tras dos años y medio de anunciar su separación de Gerard Piqué, Shakira entregó nuevos detalles del proceso que enfrentó al dejar de vivir con el papá de Milan y Sasha, sus dos hijos. En esta ocasión, la barranquillera se refirió al apoyo que recibió en ese momento por parte de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Aunque la celebridad colombiana ya había dado a conocer su cercanía con el cantante británico desde hace un par de años, ahora reveló nuevos detalles sobre cómo le demostró su respaldo en aquella época.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

De acuerdo con lo expuesto por la artista de 47 años, el cantante de Coldplay estuvo muy atento a su estado, no solo por el proceso de separación de Piqué, sino también por el problema que enfrentó con la Hacienda española y el cambio de residencia a Miami.

“Me contactaba todos los días para ver cómo estaba, enviándome palabras de apoyo, fuerza y sabiduría”, expresó Shakira en una entrevista con Rolling Stone.

“Lo veo como una persona que observa la vida a través de una lente diferente, alguien sensible a las necesidades de los demás y muy empático”, agregó.

Cabe recordar también que, en otra entrevista, Shakira aseguró que Chris Martin le envió una imagen de un jarrón reparado con la técnica japonesa del Kintsugi y un mensaje que decía: “Vas a ser mucho más fuerte cuando esto acabe”.

“Me estaba arrastrando”, Shakira sobre su relación con Piqué

En una entrevista que concedió a la revista Aló en abril pasado, la intérprete de Waka Waka habló sobre los 7 años que tardó en estrenar un nuevo trabajo discográfico. Fue entonces cuando dejó entrever que la vida junto a su expareja habría sido la razón de su ausencia.

“Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tener un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo... Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes”, aseguró.

“Nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar... Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera (...) Me sentía culpable y desgarrada. Ahora es muy diferente”, agregó Shakira.