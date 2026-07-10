⁠Shakira sorprende con revelación sobre Mbappé y celebra con el padre del jugador francés

Shakira sigue siendo la cuota colombiana destacada en el Mundial. La barranquillera, considerada la reina de los mundiales, por los cibernautas, apareció en el estadio de Boston en el encuentro entre Francia y Marruecos, donde el primero derrotó y pasó a la semifinal de la Copa Mundo. Se enfrentará a España el próximo martes.

La artista aprovechó sus redes sociales unos minutos antes del partido para apoyar a la Selección Gala y mostrar su cercanía con la estrella de ese país Kylian Mbappé.

Fue a bordo de su carro que la intérprete del himno oficial del certamen deportivo que Shakira reveló un detalle que pocos sabían. “¿Sabías que el primer jugador que aceptó participar en mi video de Dai Dai fue Mbappé? Kylian, siempre estaré agradecida contigo, muchas gracias” dijo la artista dejando ver el agradecimiento que tiene hacia el atleta por este gesto.

La artista, que hizo esta revelación en francés, demostrando así una vez más su facilidad para los idiomas, envió un saludo aún más especial al público de ese país europeo. “En este día tan especial, me gustaría agradecer a Francia por todo el amor que le habéis dado a mi música este año”, dijo en un vídeo finalizando con un beso.

Shakira junto al padre de Mbappé

Posteriormente, durante el encuentro de las selecciones se dejó ver junto al padre del futbolista francés, el señor Wilfried Mbappé, y subió la imagen en sus historias temporales de Instagram. “Avec monsieur Mbappé”, escribió Shakira con un emoticón de besito, celebrando la victoria de Francia que derrotó a Marruecos por 2 goles, uno de ellos marcado por Mbappé.

A este encuentro la cantante acudió acompañada por sus hijos, Milan y Sasha. Los pequeños recibieron en esta misma jornada la visita del máximo dirigente de la FIFA, Infantino, quien les obsequió un balón autografiado y conmemorativo que tenía inscrito: “Para los Mebarak”.

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