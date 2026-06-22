Shakira sorprendió a Lionel Messi con emotivo mensaje luego del partido Argentina - Austria

La selección de Argentina dio este lunes un paso más hacia la defensa de su título mundial al vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. La gran figura volvió a ser Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro y protagonista de una nueva marca histórica: llegó a 18 anotaciones en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, una presencia inesperada también llamó la atención durante la transmisión oficial. Shakira apareció en las tribunas acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, siguiendo de cerca el compromiso de la Albiceleste.

Las cámaras captaron a la colombiana disfrutando del encuentro y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Horas después, la artista volvió a dar de qué hablar al dedicarle un mensaje público al capitán argentino a través de sus historias de Instagram.

El mensaje de Shakira a Lionel Messi

Tras la victoria argentina, la barranquillera compartió una fotografía del jugador argentino celebrando uno de sus goles y escribió unas palabras que sorprendieron a sus millones de seguidores.

“Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos ¡Sigue brillando!”, publicó la cantante.

La artista también acompañó el mensaje con una versión en inglés: “So proud of you, Leo, and of everything you’re accomplishing for your family, your country, and the entire Latino community. Your commitment and dedication are an inspiration to so many. Keep shining!”.

Mensaje de Shakira a Messi. Fotografía por: Captura de pantalla

La publicación no pasó desapercibida debido a la relevancia del momento que atraviesa Messi. Con el doblete conseguido ante Austria, el futbolista argentino superó registros históricos que durante años parecían difíciles de alcanzar. Además de asegurar prácticamente la clasificación de Argentina a la siguiente ronda, amplió su ventaja como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Y es que, con su publicación, Shakira se sumó a las numerosas felicitaciones que ha recibido Messi tras una jornada que quedará registrada en la historia del fútbol. Mientras Argentina celebra la clasificación y el nuevo récord de su capitán, el mensaje de Shakira terminó convirtiéndose en uno de los gestos más comentados de las horas posteriores al encuentro.

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