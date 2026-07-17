Shakira sorprendió con dedicatoria para Antonela Roccuzzo, esposa de Messi. ¿Qué le dijo?

Además de haber interpretado Dai Dai, el himno del Mundial durante la inauguración el pasado 11 de junio, Shakira estuvo al tanto de algunos de los partidos del campeonato. En varias ocasiones, fue vista en la tribuna junto a sus hijos, Milan y Sasha, disfrutando de diferentes partidos y mostrando su entusiasmo tanto por la selección argentina como por la colombiana, a la que también apoyó en sus redes sociales.

¿Qué le dijo Shakira a Antonela Roccuzo, esposa de Messi?

El miércoles 15 de julio, Argentina logró su pase a la gran final tras vencer a Inglaterra 2-1 en una semifinal intensa. Con este triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró un lugar en el partido decisivo que se llevará a cabo el domingo 19 de julio y que definirá el mejor equipo del mundo.

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Lionel Messi mostró su liderazgo durante todo el campeonato, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo, y precisamente, su rendimiento y capacidad para mantenerse vigente fueron precisamente algunos de los aspectos que Shakira quiso resaltar a través de una publicación en sus historias de Instagram donde tiene 99,9 millones de seguidores.

“¡Lo que está haciendo @leomessi es algo más que extraordinario! Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico adverso. Demuestra que a una persona no la definen la edad ni lo que digan los demás", escribió.

En el mismo mensaje también se dirigió a Antonela Roccuzzo, la esposa del astro del fútbol. “¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!”.

Shakira y Antonela Roccuzzo. Fotografía por: Instagram

La mención de Shakira a la esposa de Messi generó conversación entre los usuarios, especialmente porque durante años circularon rumores sobre una supuesta tensión o mala relación entre ambas. “Detrás del éxito de un hombre está una mujer”, “Shakira más que nadie sabe lo que significa estar lado de un futbolista y dejar muchas cosas de lado”, “a Shakira le faltó un Messi”, “¿estará siendo sincera?”, “lo mejor que he visto de Shakira en años”, “pero si Antonela nunca gustó de ella, jamás se llevaron bien”, “Antonela siempre fue linda”.

La historia sobre un posible desencuentro entre Shakira y Antonela comenzaron a tomar fuerza, sobre todo tras la separación de la cantante colombiana y el exfutbolista español Gerard Piqué, quien jugó junto a Messi en el FC Barcelona. En las redes sociales, se especuló durante mucho tiempo sobre una supuesta falta de conexión entre las dos. Por eso, el mensaje de apoyo que Shakira envió a Antonela fue visto por muchos como un gesto que desmiente esos rumores y como una muestra de admiración hacia la familia de Messi.

No obstante, en el 2017 durante una entrevista para el programa Telenoche del canal 13 de la televisión argentina, Shakira desmintió esos rumores: “No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este”.