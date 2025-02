Shakira volvió a los Grammys y deslumbró con su espectáculo, casi 20 años después

Esta noche, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se llevó a cabo la edición número 67 de los Grammys 2025, que reúne a las grandes estrellas del mundo de la música para ser homenajeados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Este año, la transmisión de los premios Grammy, que fue presentado por el comediante Trevor Noah, tuvo un significado especial: buscar donaciones para ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales en Los Ángeles y reconocer la valentía y el trabajo de los bomberos y otros socorristas que arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad.

El regreso de Shakira a los Grammys 2025

Esta edición de los premios Grammy marcó el espectacular regreso de Shakira a este icónico escenario tras 18 años de ausencia. Esta noche, el escenario brilló con la presencia de la estrella colombiana, quien no solo ofreció una actuación inolvidable, sino que también celebró su cumpleaños número 48 de una manera grandiosa.

Fotografía por: Octavio Guzmán

Previamente, la artista barranquillera había expresado su emoción por volver a pisar ese escenario. Así lo dijo en un video que sirvió como antesala para su presentación. “Y así es como poco a poco intento darle al público americano una idea de dónde vengo. Veo que ahora la música española tiene buena acogida, que a los artistas españoles no les cuesta tanto ser reconocidos. Eso me siento con orgullo. Me hace feliz haber sido parte de ese proceso. No fue un camino de rosas, pero aquí estamos”, aseguró.

Shakira no decepcionó. Su actuación fue una explosión de energía y ritmo latino que hizo bailar a todo el público. La artista interpretó un popurrí de sus éxitos más recientes, incluyendo Ojos así, y Sessions Vol. 53. canciones que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial. Su presencia en el escenario fue ovacionada por el público, espectadores y seguidores.

La artista inauguró su espectáculo con un escenario dorado que evocaba las gemas de su último álbum. Además, realizó su icónico movimiento de cadera, que se viralizó en las redes sociales por su impresionante dominio, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

El vestuario de Shakira fue un elemento clave de su actuación. La falda de flecos y perlas, el crop top y los guantes, todos ellos con detalles de perlas, aportaban fuerza a su baile. Sin embargo, el toque final fueron los brillos que llevaba en el abdome, los cuales captaron toda la atención del público

Watch Shakira’s full performance at the #GRAMMYs – featuring an exclusive medley of Ojos Así & Bzrp Music Sessions! pic.twitter.com/GQ2Hi49BWM — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 3, 2025

Minutos antes de su presentación, la artista ganó el Grammy con Las mujeres ya no lloran. Dedicó el premio a inmigrantes colombianos en Estados Unidos. “Quiero dedicar este premio a mis hermanos inmigrantes en este país. Son amados, son valiosos, y siempre lucharé con ustedes”, dijo en su discurso.

En una publicación compartida en Instagram hace unas horas, la Academia también se refirió a la presencia de la cantante colombiana en el escenario: “a lo largo de los años, los #GRAMMY han evolucionado para incluir una rica variedad de música de todo el mundo, gracias en gran parte a artistas como @shakira, ¡quien una vez más sorprenderá al público de los GRAMMY el domingo!”