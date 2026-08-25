Shakira y MrBeast se conocieron e hicieron una promesa por Colombia ¿De qué se trata?

Shakira protagonizó un inesperado encuentro con MrBeast que quedó registrado en el más reciente video del reconocido creador de contenido estadounidense. La conversación entre ambos ocurrió durante la final del Mundial 2026 y solo salió a la luz varias semanas después, cuando el youtuber publicó las imágenes en su canal.

El momento se conoció el 24 de agosto, como parte de un video en el que MrBeast mostró diferentes momentos de una semana de su vida. Entre las escenas aparece la cantante colombiana, con quien coincidió el 19 de julio durante el partido entre España y Argentina.

El creador de contenido se acercó a la cantante y ambos intercambiaron unas palabras sobre sus respectivos trabajos y la posibilidad de realizar una iniciativa conjunta. La conversación, que comenzó como un encuentro entre dos figuras que manifestaron admiración mutua, terminó planteando una posibilidad para Colombia.

La promesa de MrBeast y Shakira

En medio del diálogo, MrBeast le preguntó a Shakira si quería hacer algo junto a él. La cantante respondió que podían hacerlo en Colombia y, cuando él quiso saber qué proyecto tenía en mente, fue directa: “Hay que hacer más escuelas”.

La artista explicó que existen muchos niños que no pueden acceder a la educación y planteó la construcción de nuevas instituciones educativas. MrBeast respondió que le parecía una idea excelente y manifestó su interés en participar. Ambos sellaron el momento como un “trato”, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre un proyecto formal, presupuesto, número de escuelas o fecha para su ejecución.

Durante la conversación también apareció el nombre de Barranquilla, ciudad natal de Shakira. De acuerdo con lo que se observa en el video, la capital del Atlántico surgió como una posible ubicación para desarrollar la iniciativa. Sin embargo, no se ha confirmado que Barranquilla sea oficialmente la sede del eventual proyecto.

Este hecho ocurre, además, en un momento en el que Shakira mantiene su trabajo por la educación en Colombia a través de la Fundación Pies Descalzos. Tras el terremoto que afectó al país el 10 de agosto, la cantante anunció esfuerzos para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y apoyar la construcción de diez escuelas en ese departamento junto al filántropo Howard Buffett.

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