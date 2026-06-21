¿Sheila y Juanda Caribe volvieron? El video que aumentó rumores de supuesta reconciliación

Los seguidores de Sheila Gándara y Juanda Caribe no pasaron desapercibido un video reciente que la creadora de contenido compartió en su cuenta de TikTok. El clip, que cuenta con más de 42 mil likes, aumentó las especulaciones sobre una posible reconciliación con el padre de su hija Victoria.

En las imágenes, aparece la influencer cantando y bailando el tema Mil veces de Juan Palacio, en cuya letra dice: “Porque físicamente uno encaja con quien sea, pero el cora no vive con cualquiera. Si dicen que uno vuelve a donde fue feliz, ¿A qué hora llegas? Contigo mil veces sí, mil veces lo intento, mil veces te busco... Contigo yo lo intento”.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado que están reavivando su romance, esa publicación ha dejado a muchos preguntándose si la expareja estaría abierta a darle otra oportunidad a su relación. “Está queriendo decir que quiere volver a adonde fue feliz”, “quiere volver con ese hombre espectacular”, “indirecta más directa”, “ya los vi junticos”, “ojalá se reconcilien”, “que vuelvan”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Mientras que algunos usuarios de internet se mostraron optimistas ante la idea de una reconciliación, argumentando que la pareja merece una segunda oportunidad, otros fueron más escépticos y sugirieron que todo podría ser solo otro contenido para TikTok, sin conexión real con su vida amorosa.

¿Qué paso con Sheila Gándara y Juanda Caribe?

La historia de amor entre Sheila Gándara y Juanda Caribe ha estado bajo el escrutinio público desde que el humorista participó en La casa de los famosos Colombia. Durante su tiempo en el reality, surgieron varias controversias debido a su cercanía con Mariana Zapata, lo que generó críticas intensas y, según se conoció más tarde, afectó gravemente su relación con Sheila. Con el tiempo, la influencer decidió continuar su camino sin el locutor.

A pesar de su separación, ambos han mantenido una comunicación constante por el bienestar de su hija y han dejado claro que quieren mantener una relación cordial como padres. De hecho, Juanda compartió recientemente que ha vuelto a hablar con Sheila y que solo tiene “buenos adjetivos” para describirla, lo que ha levantado aún más expectativas entre sus seguidores.

“Entiendo que muchas personas quieran verme hacer cosas que ellos harían; yo sé lo que he sentido y eso pertenece a la intimidad que jamás he contado ni siquiera a mis padres, pertenece a mi soledad y a mi mente. Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas; si a ella le va bien, a Victoria (su hija) también. Pero hoy estamos en caminos distintos, tratando de construir la mejor versión de nosotros mismos y la mejor relación posible como PADRES”, dijo el artista a través de sus redes.