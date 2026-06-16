Sheyla García: edad, esposo, cuánto mide y más de la presentadora de Win Sports

Mientras las mejores selecciones del mundo se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, periodistas de diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, viajaron a los tres países donde se lleva a cabo el torneo, para cubrir de primera mano cada uno de los partidos de los 48 equipos que participan en esta oportunidad.

¿Quién es y cuántos años tiene Sheyla García?

Una comunicadora colombiana ha captado la atención por su trabajo desde las sedes del torneo: se trata de Sheyla García. La periodista se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en Colombia, gracias a su trayectoria en televisión, su cercanía con los aficionados y su experiencia cubriendo eventos futbolísticos.

Sheyla nació el 12 de agosto de 1989 en Ocaña, Norte de Santander. Actualmente tiene 36 años y desde muy joven mostró su pasión por los medios de comunicación. Comenzó su carrera en televisión mientras aún estaba en el bachillerato, trabajando en un canal comunitario de su ciudad natal. Luego se mudó a Medellín para estudiar Comunicación Audiovisual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, lo que le abrió las puertas a importantes medios deportivos del país. Trabajó en RCN Televisión como reportera de campo en el programa Futbolmanía RCN y fue corresponsal de la Copa América en 2024.

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¿Quién es el esposo de Sheyla García y cuánto mide la periodista?

En lo que respecta a su vida amorosa, Sheyla estuvo casada con el periodista Carlos Alfonso Lajud, pero esa etapa llegó a su fin en 2015. Más tarde, comenzó una nueva relación con Sergio Henao, a quien conoció en 2018. De esta relación nació su hija Luciana, quien se ha convertido en una de las estrellas de sus redes sociales y de su vida cotidiana. Una de las preguntas más buscadas por sus seguidores está relacionada con su estatura. Según información recopilada por internet, Sheyla mide 1.62 metros.

Sheyla García en el Mundial 2026

En este Mundial, durante una cobertura de la selección de Portugal, Sheyla tuvo la oportunidad de acercarse a su ídolo, el astro portugués Cristiano Ronaldo. Al recibir un saludo de él, no pudo contener la emoción y terminó llorando en plena transmisión, un momento que rápidamente se volvió viral entre los aficionados al fútbol.

Desde las diversas sedes del mundial, la comunicadora comparte reportes, entrevistas y contenidos especiales para todos los aficionados del fútbol colombiano, convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la cobertura internacional de Win Sports.