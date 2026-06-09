Show de inauguración del Mundial 2026: ¿A qué hora se presentan Shakira, J Balvin y más?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un torneo que será histórico al celebrarse por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además de contar con un nuevo formato que incluye 48 selecciones, esta edición también será especial porque tendrá tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países organizadores.

Durante un poco más de un mes, las mejores selecciones del mundo se enfrentarán por la oportunidad de levantar el trofeo que actualmente tiene la selección de Argentina, campeona en Catar 2022. Se espera que millones de aficionados sigan los partidos, tanto desde los estadios como a través de las transmisiones televisivas en todos los continentes, lo que consolida al certamen como uno de los eventos con mayor audiencia a nivel global.

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¿Cuándo son las ceremonias de inauguración del Mundial 2026?

La FIFA ha decidido que cada país anfitrión tenga su propio espectáculo inaugural, lo que permitirá mostrar su identidad cultural y musical. La primera ceremonia se llevará a cabo en México el 11 de junio, y Canadá y Estados Unidos también tendrán las suyas justo antes de sus respectivos partidos de debut.

El 12 de junio, será el momento de Canadá, donde la ceremonia se llevará a cabo en Toronto. Este espectáculo contará con la participación de artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara. Ese mismo día, Estados Unidos también tendrá su ceremonia en Los Ángeles, antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay. Allí, brillarán estrellas como Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

¿A qué hora es el show de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia principal tendrá lugar en el emblemático Estadio Azteca, en México y comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica. Según la FIFA, el espectáculo dará inicio a las 11:30 a. m. hora local de la Ciudad de México. En Colombia, la transmisión está programada para comenzar a las 12:30 p. m., así que los aficionados podrán disfrutar del espectáculo en vivo antes de que arranque el encuentro inaugural.

La apertura en México reunirá a varias estrellas de la música latina e internacional. Entre los artistas confirmados, están: Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernánde,z Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla. Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que estará a cargo de Shakira y Burna Boy.

Al parecer, la barranquillera también interpretaría algunos de los temas más exitosos de su carrera. En redes sociales han circulado algunas imágenes de los ensayos en el estadio. También se ha mostrado junto a Belinda.

¿Dónde ver el show de la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

Este jueves, los fanáticos del fútbol podrán ver la transmisión en vivo de la inauguración en el Estadio Azteca de la Ciudad de México a través de Caracol Televisión. También, otros canales como RCN Televisión, Win Sports y DirecTV adquirieron los derechos del Mundial 2026 para Colombia.