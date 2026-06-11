Así fue el show de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial

A esta hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026, 90 minutos antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. Este es el primer encuentro de una Copa del Mundo que promete ser histórica, ya que reúne a 48 selecciones y se celebra por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Desde tempranas horas, miles de fanáticos comenzaron a congregarse alrededor del Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras los medios de comunicación de todo el mundo se alistaban para dar cobertura al arranque de la Copa del Mundo.

Los hinchas lucen las camisetas de sus selecciones, banderas, sombreros y todo tipo de accesorios para vivir una jornada que muchos calificaron como histórica.

Así fue el show de Shakira, J Balvin y más artistas en la inauguración del Mundial

En las redes sociales, los fanáticos del fútbol y la música no han tardado en mostrar su emoción por la participación de Shakira y J Balvin. La barranquillera, que ya había dejado su marca en Copas del Mundo pasadas con éxitos como Waka Waka (This Time for Africa) y La La La (Brazil 2014), volvió a ser una de las artistas más comentadas del día. Muchos usuarios han señalado que su actuación en la inauguración evoca una profunda nostalgia para aquellos que crecieron viéndola asociada a los eventos futbolísticos más importantes del mundo.

Una puesta en escena inspirada en la cultura mexicana dio la bienvenida a los asistentes. Música, danza, efectos visuales y homenajes a la historia futbolística del país anfitrión marcaron los primeros minutos de la ceremonia.

La cantante barranquillera, considerada una institución de los mundiales, aparece junto a Burna Boy para interpretar el himno de la Copa del Mundo 2026. Los artistas están acompañados de un gran grupo de bailarines.

Los cantantes fueron ovacionados por el público. Usuarios en redes sociales han exaltado la presentación de la barranquillera: “Sin duda @shakira salvando siempre", “qué orgullo Shakira”, “espectaculares Shakira y J Balvin”, “grande, Shakira”, “es la reina de los mundiales”.

Con su presentación, le dan oficialmente el paso al primer partido entre México y Sudáfrica.

A esta hora, el artista colombiano era uno de los más esperados. El cantante paisa hace un remix de varias canciones, entre ellas Qué calor y Una a la vez.

El artista fue recibido con una ovación entusiasta por parte del público en el estadio. Los videos que compartieron los asistentes mostraron a miles de personas disfrutando, cantando y bailando al ritmo de su actuación. Además, en las redes sociales, no faltaron los mensajes de orgullo al ver a un artista colombiano brillando nuevamente en un escenario de renombre mundial.

El cantante colombiano J Balvin se presenta este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutierrez Fotografía por: SASHENKA GUTIERREZ

La agrupación mexicana también deleita a los hinchas con su interpretación.

El cantante y compositor fue el segundo artista en presentarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La agrupación mexicana sube al escenario para interpretar Oye mi amor.