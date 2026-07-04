Sidny Lopes Cabral: historia del jugador de Cabo Verde que anotó golazo contra Argentina

El nombre de Sidny Lopes Cabral (23 años) comenzó a sonar con fuerza en todo el mundo este 3 de junio, luego del espectacular gol que marcó con la selección de Cabo Verde frente a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Su potente remate significó el empate parcial del encuentro y, durante algunos minutos, alimentó la ilusión de una histórica clasificación para el combinado africano. Para numerosos aficionados y analistas, la anotación ya figura entre las mejores que ha dejado el torneo.

Aunque Cabo Verde terminó cayendo y quedó eliminado de la competencia, la actuación del futbolista despertó un enorme interés entre los seguidores del Mundial. Su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales y motores de búsqueda, donde miles de personas comenzaron a preguntarse quién era el jugador que había estado cerca de sorprender a una de las grandes favoritas al título y cuál era la historia detrás de su ascenso.

La historia detrás de Sidny Lopes Cabral, jugador de Cabo Verde que le marcó a Argentina

Sidny Lopes Cabral nació el 6 de enero de 2003 en Rotterdam, Países Bajos, pero es hijo de padres caboverdianos. Creció dentro de una numerosa comunidad de inmigrantes de Cabo Verde, un entorno que le permitió mantener un estrecho vínculo con las raíces de su familia. En varias entrevistas ha contado que durante su infancia viajaba con frecuencia al archipiélago africano para visitar a sus familiares, una conexión que terminó influyendo en su decisión de representar a ese país a nivel internacional.

Su camino hacia el fútbol profesional estuvo lejos de ser sencillo. Cuando era adolescente dejó su hogar para perseguir el sueño de convertirse en futbolista y llegó a Alemania, donde jugó en la quinta división. Aquella etapa estuvo marcada por las dificultades económicas y personales. En declaraciones recogidas por The Guardian, recordó que apenas ganaba unas 850 libras al mes, vivía solo y atravesó momentos en los que llamaba llorando a su hermano porque quería regresar a casa.

El propio jugador también reveló que, debido a las limitaciones económicas, improvisó cortinas con bolsas de basura para cubrir las ventanas del apartamento donde vivía. Además, explicó que sufrió episodios de racismo tanto dentro como fuera de los estadios, experiencias que, según él, fortalecieron su carácter y lo convencieron de seguir luchando por alcanzar la élite del fútbol europeo.

Con el paso de los años, el rendimiento de Sidny Lopes rendimiento comenzó a llamar la atención de clubes de mayor nivel. Tras su paso por Alemania dio el salto al fútbol portugués, donde vistió la camiseta del Estrela da Amadora antes de incorporarse al Benfica. Por ahora, continúa su carrera en el Trabzonspor de Turquía, mientras se consolida como una de las principales figuras de su selección.

Aunque la aventura de Cabo Verde terminó en los dieciseisavos de final, el equipo dejó una de las actuaciones más recordadas de esta edición del Mundial y permitió que millones de aficionados conocieran la historia de Sidny Lopes Cabral. De luchar contra la soledad, las dificultades económicas y el racismo en las categorías semiprofesionales de Alemania, pasó a convertirse en uno de los protagonistas inesperados del torneo gracias a un gol que hoy le da la vuelta al mundo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí