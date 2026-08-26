Silvestre Dangond se quebró al despedir a Fabio Torres ‘El Rector’: “Adiós querido amigo”

El pasado lunes 24 de agosto, el mundo del vallenato se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Fabio Torres ‘El Rector’, un empresario y publicista, quien era reconocido por trabajar con diferentes artistas del género. Su repentina partida conmocionó a sus familiares, amigos y seguidores, quien ha utilizado sus redes sociales para despedirlo.

Así despidió Silvestre Dangond a Fabio Torres ‘El Rector’

Durante este martes 25 y miércoles 26 de agosto, se llevaron a cabo las exequias de Fabio Torres en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, en Valledupar. A las honras fúnebres llegaron varios cantantes, entre ellos Ana del Castillo y Silvestre Dangond. El intérprete de Cásate conmigo pasó al frente al atril y ofreció unas emotivas palabras en memoria de quien, además de ser un aliado profesional, fue un amigo cercano.

Su discurso comenzó así: “Vivimos para morir y morimos para vivir. Esta es la segunda vez parado de manera inesperada frente a todos estos hermanos despidiendo a un amigo y a un hermano. Desde que me enteré de tu partida, solo el silencio se posó en mi exterior, porque ya en mi interior no ha dejado de hacer ruido, adelantando y retrocediendo la hermosa historia creada por una amistad que nació desde la admiración”.

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El cantante también destacó varias cualidades que, según sus palabras, caracterizaban a Fabio Torres: “Acepto de la manera más amorosa, las misteriosas decisiones de la vida sin preguntarme el por qué, solo obedeciendo a este momento confuso que nos deja a todos nuevamente con el vacío de tu presencia, de tu energía, de tu espíritu, de tu alegría, tus ganas de salir adelante, tus ganas de celebrar, tus ganas de solucionar, tus ganas de hacer feliz a los demás, tu positivismo, tus ganas de vivir y de ponerte en complicidad con todo lo que te rodeaba. Me llena de gratitud saber que evolucionamos juntos, que fuimos cambiando la forma de comunicarnos, de celebrar, de compartir, de ser padres, de ser hijos, amigos, hermanos”.

El legado que dejó Fabio Torres ‘El Rector’

Uno de los momentos más conmovedores del discurso fue cuando Silvestre compartió su reflexión sobre el legado personal que dejó ‘El Rector’ y los lazos familiares que forjó a lo largo de su vida. “Estoy seguro que lo que hiciste en todas tus etapas fueron guiadas por Dios para cumplir propósitos que se verán reflejados con el pasar del tiempo”. En ese momento, su voz se quebró: “Los resultados no son solo materiales, lograste unir una familia, lograste devolverle la luz a tu papá y luchase por conformar una familia al lado de mi sobrina. Todo lo que te llevas no es en vano, nuestra vulnerabilidad hizo que viviéramos en constante confesión por el respeto, el amor y la lealtad que sembramos en nuestros seres”.

El urumitero resaltó que Fabio Torres dejó un legado de perseverancia y espíritu emprendedor que seguirá resonando entre todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. “Qué significativo es dejar un legado, un camino trazado lleno de inspiración y cerrar un ciclo con la frente en alto de decirle a la humanidad que se vale emprender, se vale crear, planificar, sacrificar tiempo y juventud detrás de metas. No habrá valla que no me recuerde a ti ni logo de Zona Creativa que no reconozca en el camino. Nada se borra ni se olvida, todo se transforma y donde llegues seguirás creando para llegar a ser mejores seres a los que aquí quedamos”.