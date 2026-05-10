Silvestre Dangond sorprendió con radical cambio de look: así luce completamente rapado

Silvestre Dangond volvió a encontrarse con sus seguidores este sábado 8 de agosto en Medellín, como parte de la programación musical de la Feria de las Flores 2026. El cantante vallenato hizo parte del Súper Concierto, uno de los eventos destacados de la celebración.

La presentación, realizada en el estadio Atanasio Girardot, reunió a diferentes artistas y tuvo a Dangond como uno de los protagonistas de la noche. Sin embargo, además de su repertorio y del espectáculo preparado para los asistentes, el cantante llamó especialmente la atención por una novedad en su apariencia.

El nuevo look de Silvestre Dangond

Cuando el artista apareció en el escenario, el público se encontró con una imagen muy diferente a la que había mostrado en sus últimas presentaciones: el artista se había rapado completamente la cabeza y lució el cabello al ras, prácticamente al cero.

El cambio fue evidente desde su aparición ante los asistentes del Atanasio Girardot y rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales. Fotografías y videos del concierto empezaron a circular durante la noche del 8 de agosto, mostrando al intérprete con este nuevo estilo.

La transformación representa uno de los cambios de imagen más drásticos que ha mostrado Dangond en los últimos años. Aunque el cantante suele modificar su apariencia y ha utilizado diferentes estilos de cabello durante su carrera, esta vez decidió llevar el corte hasta el extremo y presentarse completamente rapado.

Hasta el momento, el artista no ha explicado públicamente la razón por la que decidió cambiar de apariencia. Por eso, no hay información confirmada que permita relacionar el nuevo look con un proyecto musical, una producción audiovisual o algún otro motivo específico.

No es la primera vez que el cabello de Silvestre Dangond se convierte en protagonista de una de sus apariciones públicas. El 18 de mayo de 2024, durante su concierto en el estadio El Campín de Bogotá, sorprendió al público al presentarse con el cabello corto, después de varios meses de llevarlo largo. En aquella ocasión, el cambio también fue comentado por sus seguidores.

La larga cabellera que había lucido anteriormente también tuvo un significado especial para el cantante. En 2023, Dangond explicó que había decidido dejarse crecer el cabello como homenaje a su padre, quien llevó un estilo similar durante la década de los 80.

Ahora, más de dos años después de aquel cambio que presentó en Bogotá, el artista volvió a modificar radicalmente su apariencia.

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