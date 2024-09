Silvia Pinal, mamá de Alejandra Guzmán, cumplió 94 años y no teme morir. Así se ve

Entre 1986 y el 2007 la televisión latinoamericana programó en sus parrillas un espacio de ficción llamado Mujer, casos de la vida real. Una serie unitaria que mostraba en cada episodio la lucha de una mujer por alcanzar el amor, el trabajo o un objetivo en particular. Su presentadora y productora era Silvia Pinal, considerada primera actriz mexicana y pionera del teatro musical en ese país.

Hoy en día, en algunos países se retransmiten los episodios de la serie, que incluso ha inspirado memes ya que en la apertura de cada capítulo Silvia decía: “acompáñeme a ver esta triste historia”, pues se trataba de relatos fuertes.

Pinal considerada una de las leyendas vivientes de la televisión y el cine latinoamericanos, porque hizo decenas de películas, tres de ellas muy aplaudidas, bajo la dirección de Luis Buñuel, es también madre de los cantantes Alejandra Guzmán, Luis Guzmán y la actriz Sylvia Pasquel.

“No me asusta la muerte”, Silvia Pinal

Este 12 de septiembre llegó a los 94 años y lo celebró en familia, junto a sus tres hijos, en su casa de ciudad de México y aprovechó para dar declaraciones a los medios mexicanos.

Silvia Pinal, en el centro, junto a sus hijas, Sylvia, a la izquierda, y Alejandra Guzmán, a la derecha. Fotografía por: Instagram

Pinal, que ha tenido varios quebrantos de salud en los últimos años, y ha sufrido una transformación física evidente indicó su posición frente a la muerte. “Con mucho amor, con mucho gusto [celebro mi cumpleaños]. A mí no me asusta la muerte, la muerte se va y viene cuando se le da a ella su gana. A mí que no me meta (…) Yo quiero decirles que tengan paciencia, que se disputan ‘que tú tienes, que yo tengo’, no, señora, aquí todos tenemos de bien y bonito, así que ¡adelante!”.

Alejandra contó que lo feliz que estaba por tener a su madre al lado y la posibilidad de celebrar su vida. “Estamos comiendo chiles en nogada, pastel. Yo le regalé unas pijamas, unos calcetines, guantes, cositas para el frío que viene (…) La amamos, la queremos, es una inspiración y siempre estar aquí pudiéndola celebrar es lo máximo para nosotros”, expresó la cantante.

Por su parte, Sylvia Pasquel, quien a su vez es madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas, única hija de Luis Miguel declaró: “Es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo y siempre pues estar aquí pudiéndola celebrar y festejar, para nosotros es lo máximo. También pijamas, chalinitas y cosas que ella usa [le regalé]”.

Los 94 años fueron el marco para confirmar que en el 2025 se realizarán los premios Silvia Pinal, que homenajearán el arte y Alejandra contó que próximamente contarán más detalles de sus categorías.

Silvia Pinal, una historia de películas, novelas y amores

La belleza y el talento de la Pinal le permitió que los hombres más ricos y poderosos la pretendieran. Ella tuvo amores con su coestrella en la película “Un extraño en la escalera”, Arturo de Córdova; el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo; con el actor egipcio Omar Sharif; con el actor italiano Renato Salvatori; con el empresario estadounidense Conrad “Nicky” Hilton; con el compositor Enrique Guzmán, padre de dos de sus hijos; con el actor y productor Rafael Banquells, padre de Sylvia y con Gustavo Alatriste, quien la llevó a conocer a Luis Buñuel.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento