Silvy Araújo mostró cómo quedó el cuarto de su hija Olivia: “Soñado”

El 5 de junio, la influencer Silvy Araújo dio a luz a su primogénita Olivia Hernández Araújo. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 3,4 millones de seguidores, la entrenadora profesional documentó la llegada de su bebé y contó algunos detalles del parto. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para referirse a su experiencia como mamá, mostrando fotos y videos con su hija y su esposo.

Así se ve la habitación de la hija de Silvy Araújo

Ahora, Araújo abrió las puertas de su casa para mostrar uno de los espacios más especiales. Se trata de la habitación de Olivia, que la llevaban organizando desde hace varias semanas y que por fin pudo compartir con sus seguidores.

Este domingo, publicó un video del room tour realizando un recorrido por cada rincón del cuarto y mostrando una decoración cuidadosamente diseñada con tonos suaves, mobiliario funcional y detalles pensados para acompañar el crecimiento de la niña. “No lo puedo creer. Por fin está listo el cuarto de la chiqui”, dijo inicialmente.

Junto al clip, que ya cuenta con más de 227 mil likes, la creadora de contenido expresó su emoción por mostrar el proyecto terminado: “No saben la ilusión que nos hacía crear este espacio para ella. Queríamos que fuera delicado, femenino, lleno de detalles especiales, pero sobre todo un cuarto que pudiera crecer con ella”.

En las imágenes se observa que el espacio se destaca por su tono rosado pastel, priorizando la estética. La influencer explicó que buscó crear un ambiente práctico y versátil, pensado para adaptarse a las diferentes etapas de crecimiento de Olivia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el mural hecho a mano que adorna las paredes de la habitación. El diseño presenta árboles, mariposas y un castillo, un toque que, como comentó la influencer, representa la personalidad que ella imagina para esta etapa de su hija: “Es toda una princesa”.

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El cuarto también fue decorado con una variedad de muebles diseñados para ofrecer tanto comodidad como funcionalidad. Entre ellos, hay una acogedora silla mecedora, una cuna ovalada, y un sofá con cama nido, perfecto para recibir visitas o para acompañar a la bebé durante las noches. También hay mesitas de noche y varios cajones donde se organizan los artículos y pertenencias de Olivia. Además, la habitación cuenta con un amplio clóset donde la creadora de contenido guarda toda la ropa de la pequeña, asegurándose de que cada rincón esté ordenado para hacer más fácil el día a día.

Como era de esperar, la publicación atrajo miles de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar el resultado final y resaltar el excelente gusto de Silvy y su esposo. “Ya quedó hasta cuando se case. Qué nivel de cuarto de esa princesa”, “qué es esto tan soñado”, “qué belleza, feliitaciones”, “no esperaba menos delicado, elegante, tierno, hermoso”, “sencillamente un cuarto de princesa”, “qué belleza”.