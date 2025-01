Sofía Avendaño, de ‘La Casa de los famosos’ reveló que famosa influencer la atacó

Desde que se supo que El mismo Jefe de ‘La Casa de los famosos’ había elegido a la modelo trans Sofía Avendaño como una de las participantes de la temporada 2025, las reacciones han estado a la orden del día.

Miles de seguidores de la modelo se han mostrado entusiastas con la participación de la modelo que hizo su transición en el 2020 y se ha mantenido vigente en las redes sociales.

Por supuesto, Sofía se ha convertido en una d ellas figuras más atractivas y que mayor interés causa sin haber entrado aún a la famosa casa. Por ello, estuvo en la mañana del 14 de enero como invitada en el programa de la mañana de RCN, Buen día Colombia. Allí conversó animadamente sobre su proceso, pero también sobre algunos de lso desafíos que ha enfrentado.

EN este sentido hay que recordar que hace dos años se aseguró que Sofía había agredido físicamente en un baño a Yina Calderón y a su hermana Juliana. Los hechos habrían ocurrido en Pereira en el cumpleaños de Marcela Reyes. No obstante en la reciente charla en pantalla Avendaño contradijo esa versión y dio los detalles de lo ocurrido, según su punto de vista.

“Me cascó Yina Calderón”, aseguró Sofía Avendaño de ‘La Casa de los famosos’

La nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ dijo que ella fue agredida por parte de Juliana, hermana de Yina, en el baño. “A mí me cascaron recientemente en una fiesta de influencers... Me cascó Yina Calderón y yo no me dejé cascar, la hermana y ella”.

La modelo aseguró que ella es incapaz de agredir a una mujer y por eso, no respondió: “porque yo nunca le voy a pegar a una mujer, para mí las mujeres no se tocan y se respetan … antes de ser mujer fui hombre y me enseñaron valores, fui criada con valores y soy criada por una dama … jamás, así me saquen la rabia, me denigren y me casquen como hicieron ellas.”.

La también bailarina aseguró que el hecho fue uno de intolerancia y la realidad de lo que viven quienes rechazan a las personas trans, ya que la siguieron hasta el baño. “Ellas llegan y me cascan y que yo no tenía derecho a entrar”. Recordó que para la época ella ya había hecho la transición completa era una mujer.

“Entonces la hermana de ella me decía que no, que yo no tenía derecho y que me tenía que desvestir para mostrársela (mi parte íntima) para poder permitirme entrar al baño … Se inventaron que yo fui la agresora, me tiraron a toda Colombia encima, yo me quedé callada, ni siquiera publiqué que me cascaron, fueron ellas”, agregó Sofía sobre lo acontecido.

Así mismo indicó que puso el tema en manos legales y emprendió un proceso contra las hermanas desde ese mismo momento. Pese a la situación, ella no salió a desmentir nada y prefirió que le cayera todo el ‘hate’ en ese momento.

“Es un proceso legal largo ante Fiscalía porque me agredieron, me difamaron, me amenazó, me trataban en masculino … Entiendo que no soy mujer biológica, no pretendo ser tratada de esa manera, pero represento un género femenino y no me gusta que me traten en masculino por respeto a los mismos hombres”, dijo la nueva habitante de ‘La Casa de los famosos’

Como respuesta a las declaraciones de Sofía y en un clip, la hermana de Yina y también abogada, dijo que ahora entendía por qué se habrían dado los hechos en esa discoteca de Pereira. “Ya entiendo, ya entiendo por qué me buscaron pelea en un baño en una fiesta en Pereira, ya comprendí todo. Necesitaban show, necesitaban entrar a un reality, por eso tanta denuncia, tanta cosa, pero saben qué, me deben una y bien grande, vale como por mil”, mencionó la hermana de Yina Calderón.

