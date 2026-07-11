Sofía Vergara cumplió 54 años: pareja, fortuna, por qué no frecuenta Colombia y más

Un 10 de julio de 1972 nació en Barranquilla, Colombia, Sofía Vergara, hija de Julio Enrique Vergara Robayo y Margarita Vergara Dávila. Su sueño no era ser actriz; la ‘Toti’ quería ser odontóloga, pero antes de terminar sus estudios de bachillerato, un encuentro casual cambió sus planes. Un día, mientras tomaba el sol en la playa, un cazatalentos le preguntó si podía tomarle una foto. Meses después, Sofía ya se había convertido en una de las caras más reconocidas y buscadas en Latinoamérica por un anuncio de una famosa marca de gaseosas. A partir de ahí, su vida tuvo un cambio radical. Comenzó a trabajar como modelo y, posteriormente, llegó la televisión.

A los 20 años presentó el programa Fuera de Serie, transmitido en Latinoamérica y Estados Unidos, país donde llegó la barranquillera a abrirse camino en ese medio con pequeños papeles en series como Entourage, Hot Properties y The Knights of Prosperity. Luego dio sus primeros pasos en el cine con Chasing Papi y Four Brothers. Su actuación en Modern Family la llevó al estrellato internacional, y, desde entonces, se convirtió en una de las celebridades más reconocidas en Hollywood con varios premios de la industria, como los Emmy Awards y los Golden Globes.

Así celebró Sofía Vergara su cumpleaños #54

Este viernes, la también empresaria cumplió 54 años. En su cuenta de Instagram, donde tiene 35,6 millones de seguidores, publicó una serie de imágenes de la celebración que se llevó a cabo en Italia. La artista estuvo acompañada de su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott, con quien fue relacionada sentimentalmente, el productor Luis Balaguer, entre otros amigos cercanos.

En las instantáneas se observa disfrutando de múltiples paisajes del Viejo Continente, luciendo vestidos veraniegos. Además, fue sorprendida con una celebración que incluyó una torta de cumpleaños, velas y música. “Estoy muy feliz por todo el cariño que me dieron ayer! ¡Fue el mejor cumpleaños de mi vida! ¡Y gracias a Italia por mis 300 pasteles! ¡54 es un buen número!”, escribió en sus redes sociales.

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¿Por qué Sofía Vergara no visita con frecuencia Colombia y su natal Barranquilla?

Pese a que lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos, la actriz siempre ha expresado su amor por Colombia. De hecho, ha manifestado en varias oportunidades la nostalgia que siente por visitar tan seguido su país natal. En una pasada entrevista con Vea, explicó los motivos por lo que no viaja tan seguido a su tierra. “No he ido tanto a Colombia como me gustaría porque desde Los Ángeles es lejísimos. Nunca he podido escaparme por dos días. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda. Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”.

En la misma conversación, reveló qué es lo que más le preguntan de Colombia en el extranjero: “Me preguntan mucho por Cartagena. Me preguntan mucho por las mujeres de Medellín. Son famosas por lo bellas. Me preguntan también mucho por los jugadores de fútbol de mi época, de los 90. Tenemos muchísimas cosas como colombianos para sentirnos orgullosos. Es algo muy especial para mí ser colombiana”.

¿De cuánto es la fortuna de Sofía Vergara?

Según Celebrity Net Worth, uno de los portales especializados en estimar las fortunas de las celebridades, la actriz barranquillera tendría un patrimonio de $180 millones de dólares que ha conseguido gracias a su carrera como actriz, sus apariciones comerciales, su faceta como empresaria, entre otros proyectos. El portal asegura que Vergara recibió cerca de $30,000 dólares por episodio de Modern Family, de la primera a la tercera temporada entre el 2009 y 2011. Para las temporadas 4 y 5, ganó $90,000 por episodio, aproximadamente $5 millones en total. De 2014 a 2018, ganó $190,000 por cada episodio, es decir, $4 millones por temporada. A partir de 2018, su salario aumentó a $500,000 por episodio, es decir, $10 millones por temporada. En 2012 y 2013 se convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión y en 2016 volvió a recibir ese título, ya que recaudó 43 millones de dólares ese año.

¿Quién es la pareja de Sofía Vergara?

En los últimos meses, la actriz ha sido vinculada sentimentalmente con el empresario Douglas Chabbott, con quien apareció estos días en la celebración de su cumpleaños en Italia. Sin embargo, en febrero de este año ella misma desmintió los rumores en una entrevista: “No tengo novio. Él es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”. Antes de este romance, Sofía estuvo casada con el actor Joe Manganiello. La pareja anunció su separación en 2023, y más tarde, el proceso de divorcio se llevó a cabo.