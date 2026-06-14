Sofía Vergara elogió a Cristiano y sorprendió con su selección favorita para el Mundial 2026

La actriz y presentadora colombiana Sofía Vergara volvió a captar la atención durante una de sus recientes apariciones como enviada especial de Telemundo para la cobertura del Mundial de 2026. En medio de una conversación sobre fútbol y los favoritos para el torneo, la barranquillera sorprendió al referirse a Cristiano Ronaldo con elogios que provocaron reacciones inmediatas entre los presentes.

Sus comentarios sobre el aspecto físico del delantero portugués no tardaron en circular en redes sociales, donde varios usuarios destacaron el tono espontáneo de sus declaraciones.

Además de sus palabras sobre el futbolista, Sofía Vergara llamó la atención al revelar cuál será la selección que respaldará durante la Copa del Mundo. La respuesta generó sorpresa entre algunos seguidores, ya que, en lugar de mencionar de inmediato a Colombia, la actriz aseguró que tiene un apoyo especial para otro combinado nacional debido a la admiración que siente por una de sus principales figuras.

Sofía Vergara apoyará a Portugal en el Mundial 2026 tras declararse fanática de Cristiano Ronaldo

‘La Toti’ habló sobre sus preferencias para el Mundial de 2026 durante una reciente entrevista en el programa ‘Despierta América’. Aunque Colombia será una de las selecciones participantes en el torneo, la actriz sorprendió al expresar su deseo de ver al combinado luso como ganador del certamen debido a la admiración que siente por Cristiano Ronaldo.

“Yo creo y quisiera que Portugal por Cristiano Ronaldo”, afirmó la barranquillera al responder una pregunta sobre el equipo que respaldará durante la competencia. Su respuesta llamó la atención debido a que la selección portuguesa integra el Grupo K, el mismo de Colombia.

Tras escuchar su elección, los presentadores le preguntaron por las razones detrás de su apoyo al combinado europeo. Fue entonces cuando Sofía Vergara destacó el estado físico del delantero portugués y la disciplina que ha mantenido a lo largo de su carrera profesional.

“Ese hombre está hermoso. Mira lo que es la dedicación”, comentó la actriz, refiriéndose a la preparación física que conserva Ronaldo a sus 41 años.

Durante la conversación, Vergara también aseguró que el ejemplo del portugués trasciende el ámbito deportivo. “It makes me wanna be fit”, señaló, explicando que la constancia del delantero representa una motivación personal para mantener hábitos saludables y cuidar su estado físico.

Las declaraciones generaron reacciones entre los conductores del programa y posteriormente entre usuarios de redes sociales, donde el fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente. Varios comentarios se centraron en los elogios que la actriz dedicó al capitán de la selección portuguesa.

Antes de finalizar el tema, Vergara reiteró su admiración por Cristiano Ronaldo y expresó su deseo de verlo conquistar el título mundial. “Hay que darle la copa”, dijo entre risas, en referencia a la posibilidad de que el futbolista cierre su carrera internacional con uno de los pocos trofeos que aún faltan en su palmarés.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí