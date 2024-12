“Sorprendente”, los hijos de Shakira no saben que Piqué es novio de Clara Chía

Han pasado más de tres años desde que el escándalo sobre la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con la pasante Clara Chía, estalló. La situación, que venía siendo un rumor finalmente se confirmó a comienzos de junio del 2022, cuando un comunicado oficial de la cantante barranquillera anunció que terminaba su relación sentimental con el exfutbolista del Barcelona y padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Por meses se ha dicho que Clara Chía y los hijos de la estrella colombiana, que ahora está radicada en Miami, conviven cuando los pequeños viajan a Barcelona a visitar a su padre y que se llevan muy bien. Sin embargo, recientemente Laura Fa y Lorena Vásquez, conocidas como Las Mamarazzis, en su pódcast disponible en El periódico, han asegurado que no es así y que incluso, los infantes desconocerían que su padre tiene una relación formal con la relacionista pública.

“Clara Chía no ha sido presentada como la pareja del exfutbolista a sus hijos”, Las Mamarazzis

Según la más reciente información que ellas manejan, cuando Milan o Sasha pasan tiempo con su padre, la joven se marcha de la casa que comparten para evitar que se den cuenta que él tiene un noviazgo. De acuerdo con “Las Mamarazzis”, Sasha y Milán aún desconocen que su papá sale con alguien más

“Podemos confirmar desde aquí que Clara Chía no ha sido presentada aún como la pareja del exdeportista...Es sorprendente me aseguran que no ha sido así, cuando Milan o Sasha visitan a su padre, ella abandona el domicilio”, la situación calificada por las comunicadoras como de increíble y rara, pero cierta, toda vez que es una información que se ha manejado en todos los medios del entretenimiento del mundo.

Las mamarazzis recordaron que cuando rompieron la cantante y el deportista estuvieron de acuerdo en tener pactos para que no se vieran afectados sus hijos y ese parece uno de ellos, descartaron que fuera una condición de Shakira y más bien consideraron que se trataba de una decisión de Piqué. “Desconocemos si es una imposición de Shakira o si Piqué ha tomado esta decisión para evitar el descontento de su expareja”, concluyeron Laura Fa y Lorena Vázquez en el programa. Misma que fue cuestionada por Las comunicadoras que creen que después de tantos meses de relación formal debería Piqué normalizar la que tiene con Piqué, frente a sus hijos.

Las periodistas Laura y Lorena creen que en ese orden de ideas, Chía ha visto pocas veces a los hijos de su novio y por ello, la considerarían como una amiga del papá. “A ella la conoce como una amiga de papá que pasa por allí y a la que han visto en contadas ocasiones”, dijeron las comunicadoras.

