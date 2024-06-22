Streamer IShowSpeed vivió tenso momento con hinchas argentinos tras partido ante Cabo Verde

Durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, por los osctavos de final del Mundial 2026, el streamer estadounidense IShowSpeed (Darren Jason Watkins Jr.) asistió al estadio en Miami y transmitió en vivo su experiencia desde las tribunas. Su presencia generó atención inmediata por su apoyo visible a la selección africana, además de la camiseta de Cabo Verde que llevaba puesta durante el encuentro.

De acuerdo con las imágenes captadas durante la emisión, el creador de contenido reaccionó de manera efusiva a distintos momentos del partido, especialmente durante jugadas favorables y goles de Cabo Verde. En un ambiente cargado por la alta presencia de hinchas argentinos, esas celebraciones fueron percibidas por parte del público como provocaciones dentro del desarrollo normal del encuentro, que terminó con victoria de Argentina 3-2 en tiempo extra.

El cruce con IShowSpeed que se volvió viral en redes

El momento más comentado se produjo al finalizar el partido, cuando el streamer fue rodeado por algunos aficionados argentinos en una zona cercana a su ubicación en el estadio. En videos difundidos ampliamente en redes sociales y replicados por distintos medios digitales, se observa un intercambio verbal mientras el streamer continuaba con su transmisión en vivo.

Según las grabaciones reportadas por La Lista y otros portales, algunos hinchas le gritaron expresiones como “cry to zoo” (“a llorar al zoológico”) y “go home” (“vete a casa”), además de otros insultos y gestos desde la tribuna.

Uno de los elementos que más amplificó el alcance del incidente fue que todo ocurrió durante una transmisión en vivo, lo que permitió que miles de espectadores vieran el cruce en tiempo real. Fragmentos del video fueron posteriormente replicados en redes sociales y utilizados por distintos medios para reconstruir lo sucedido dentro del estadio.

Precisamente, estas imágenes muestran momentos de tensión alrededor del sector donde se encontraba IShowSpeed, con gritos cruzados entre el público y reacciones del streamer mientras intentaba continuar con su cobertura en directo del evento.

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Watkins Jr. es un creador de contenido estadounidense nacido en 2005 en Cincinnati. Empezó subiendo videos de videojuegos en YouTube cuando era adolescente, pero su salto a la fama llegó cuando sus reacciones exageradas y transmisiones en vivo empezaron a viralizarse en clips cortos en plataformas como TikTok.

Ese formato de fragmentos virales lo convirtió en una figura global, especialmente a partir de 2021, cuando su estilo comenzó a circular masivamente como meme en internet. Con el tiempo, amplió su contenido hacia el fútbol, los viajes y las transmisiones en vivo desde distintos países, consolidándose como uno de los streamers más seguidos del mundo.

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