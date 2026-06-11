Tahiana Bueno confesó cómo le afectó salir de ‘Sábados felices’: “Estoy pasando ansiedad”

Tras doce años de hacer parte del emblemático programa ‘Sábados felices’, Tahiana Bueno salió del mismo en enero pasado.

Ahora, tras cinco meses de separarse del espacio humorístico, habló con el espacio ‘Lo sé todo’ y allí se refirió a los quebrantos de salud emocional que ha tenido derivados de su desvinculación del programa, al que ingresó en el 2014.

La barranquillera indicó que “estoy pasando por ansiedad y depresión”, y detalló que ha procurado manejar la situación con la respiración y con oración, ya que es católica desde hace varios años.

Tahiana Bueno habla de salud mental

No obstante, ha tenido fuertes episodios donde ha entendido perfectamente a personas que han enfrentados procesos fuertes en su salud mental, también sido consciente de que no puede manejarlo sola. Recordó un capítulo en especial.

“Cuando me da la ansiedad yo la controlo con respiración, pero cuando coge viaje es feo, es un ahogo. Y ese día me dio ese ataque, yo no tenía con quién hablar, todos mis amigos estaban trabajando”, dijo quien también fungió por algún tiempo como presentadora. Mencionó que se sintió abrumada y fue “bastante fuerte y lo que hice fue llamar a la clínica”.

La actriz, que comenzó su carrera en Tele Caribe y también escribió para EL Heraldo, puso sobre la mesa el tema del duelo laboral, habló también de una especie de estancamiento profesional que sentía estaba viviendo desde hace tiempo.

De momento, Tahiana está ocupada con nuevos proyectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres. Ahora mismo trabaja con Mini Fotogénica, que según ella procura no quedarse en un evento de belleza convencional. “Es un proyecto con la misión de rescatar los valores, los dones y las ganas de una niña de brillar sin perder su infancia”.

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