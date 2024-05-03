Tatán Mejía reportó graves daños en su casa por cuenta del terremoto: “Se partió a la mitad”

Tatán Mejía, conocido deportista y esposo de la presentadora Maleja Restrepo, mostró cómo quedó su vivienda en Calima, Valle del Cauca, después del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto. El exparticipante de ‘MasterChef’ compartió imágenes y videos de las afectaciones que dejó el movimiento telúrico en distintos espacios de la propiedad, donde también logró registrar la fuerza con la que se movió el agua de la piscina.

El sismo, cuyo epicentro estuvo ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, dejó graves daños en diferentes regiones y mantiene a los organismos de emergencia en labores de rescate. Los reportes más recientes señalan que el número de personas fallecidas llegó a 132, mientras continúan las operaciones para atender a los afectados y localizar a quienes permanecen atrapados.

¿Cómo quedó la casa de Tatán Mejía en Calima, Valle del Cauca?

Poco después de que se registrara el terremoto, el motociclista apareció en sus historias de Instagram para contar cómo había vivido el movimiento desde su vivienda. “Aquí en Calima se sintió durísimo, se nos partió la casa a la mitad”, aseguró mientras recorría algunos de los espacios afectados.

En las imágenes se observan grietas y fisuras en diferentes zonas de la casa, además de vidrios rotos, objetos que terminaron en el suelo y daños en algunos elementos de la estructura. Tatán Mejía también mostró el momento en que el agua de la piscina se movía con fuerza debido al sismo, una de las imágenes que permitió dimensionar cómo se sintió el movimiento en el lugar.

La pareja, sin embargo, no centró sus publicaciones únicamente en los daños de su propia casa. Tanto el deportista como Maleja Restrepo, su esposa, han utilizado sus redes sociales para compartir información relacionada con personas que necesitan ayuda y facilitar el contacto entre quienes buscan a familiares o mascotas.

Tatán Mejía solicitó a sus seguidores que le enviaran información sobre las necesidades que se estaban presentando en otras zonas afectadas, especialmente en el Eje Cafetero. “La cosa está como jodida en el Eje Cafetero, manden por aquí, a ver si entre todos ayudamos a organizar esta vuelta”, expresó en otra de sus historias. A partir de entonces, comenzó a compartir publicaciones de personas que buscaban a sus familiares y animales de compañía, así como videos de ciudadanos que habían sido rescatados.

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